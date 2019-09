La prima semifinale di Dilettando in tv: ecco quando

FOLLONICA – La semifinale di Dilettando di Follonica in tv. A partire dalle 21,20 di stasera, giovedì 12 settembre, andrà in onda la prima della due semifinali della popolare trasmissione condotta da Carlo Sestini, quella che il Comune della città del Golfo e il Ccn La DolceVIta hanno organizzato il 29 agosto in piazza a Mare.

Alla presenza di Paco Perillo e delle vallette Francesca Magdalena Giorgi, Ilenia Garofalo, Giada Ciarpi e Sara Maestosi, e della cosplayer Valentina Serini, si è aggiunta quella del rapper Gringo Helsinki, artista dalla casa di produzioni milanese RM Production, e dell’Uomo Gatto (Gabriele Sbattella), che figurava tra i giurati.

Per conoscere chi ha vinto la prima delle due semifinali e conquistare la finalissima, non resta che sintonizzarsi su Toscana Tv stasera e lunedì 16 alle 23,30 o altrimenti su Siena Tv sabato 14 alle ore 21 e in replica domenica 15 alle ore 13.