Graziella e Arnaldo tornano a dirsi sì dopo 50 anni

GROSSETO – 50 anni d’amore, 50 anni insieme, 50 anni di Arnaldo e Graziella. Il 13 settembre del 1969 Loriss Arnaldo Forci e Graziella Guidarelli si sono sposati e da alora non si sono più lasciati. «Arnaldo è un ex postale, Grazia è una brava sarta che si è dedicata alla famiglia – racconta la figlia Chiara – si sono conosciuti a Braccagni, vivono a Grosseto. Sono belle e semplici persone che hanno condiviso gioie e sofferenze. Domani mattina ci sarà la messa alla chiesa del Cottolengo alle 7.30 e domenica pranzo con amici e familiari per festeggiare il loro anniversario».