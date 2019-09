Gli e-bikers si mettono in marcia in Maremma per rilanciare la mobilità sostenibile

CAPALBIO – A Capalbio arrivano gli e-bikers guidati da Max Lelli per una giornata dedicata alla Mobilità intermodale e sostenibile. Il “Terzo Giro e-bikers Capalbio 2019” è in programma domenica 15 settembre, inseritop nella Settimana Europea della Mobilità Sostenibile.

Ai nastri di partenza del Terzo Giro e-Bikers ci sarà Max Lelli, testimonial della corsa che ha dichiarato: “la bici elettrica mi ha aperto un mondo. Inizialmente ero scettico riguardo all’uso della bicicletta a pedalata assistita, ma dopo averla sperimentata nel Giro d’Italia mi sono reso conto che è possibile scegliere quanta fatica fare grazie alla regolazione del motore. Anche mia moglie Michela, che parteciperà insieme a me al Giro di domenica 15 a Capalbio, pedala volentieri una e-bike. Come lei molte persone che non si allenano frequentemente, possono permettersi di girare le meraviglie del Borgo Medioevale di Capalbio in sella ad una bicicletta: per questo penso che la Bici elettrica sia il futuro, e spero che la gente risponda positivamente a questa iniziativa.” Il ciclista professionista si è inoltre espresso in merito alla necessità di creare un collegamento efficace per il bene del cicloturismo. “Sono sempre di più le persone che si spostano da una regione all’altra in treno, anche grazie all’ alta velocità. L’auspicio è che l’Italia possa allinearsi agli altri paesi europei quanto a diffusione di piste ciclabili.”

Il Giro e-Bikers di domenica 15 settembre è la terza manifestazione del Progetto “Mobilità Intermodale e Turismo sostenibile” della Regione Toscana, un progetto a lungo termine che mira alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione del territorio anche grazie ad un processo di sensibilizzazione alla mobilità dolce, come spiega l’Assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione Toscana, Vincenzo Ceccarelli. “È nostro interesse accompagnare la mobilità sulle piste ciclabili anche con la realizzazione di servizi necessari per l’utilizzo delle stesse insieme alla divulgazione di importanti contenuti sul comportamento della sicurezza stradale.”

Il sindaco di Capalbio Settimio Bianciardi, atteso alla partenza insieme ai membri della Giunta Comunale di Capalbio, ha inoltre dichiarato: “Integrare l’offerta con la diffusione delle e-Bikers rappresenta un naturale sviluppo del nostro impegno volto a valorizzare il territorio e lo sport.

Tra gli ebikers ci sarà anche la squadra di calcio romana “Asd Amadeus”, in ritiro a Capalbio. Anche i più piccoli parteciperanno alla domenica green. Le iscrizioni al Giro Bimbi e- Bikers sono aperte ad una fascia di età compresa tra gli 8 e i 12 anni. Il Giro Bimbi, promosso da FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) in collaborazione con Mista si svolgerà contemporaneamente al Terzo Giro e-Bikers: il percorso dei partecipanti sarà di tre chilometri (Capalbio Scalo – Selva Nera e ritorno), e al termine i ragazzi saranno accolti da un buffet offerto dalla Polisportiva di Capalbio. Fiab inoltre ha preparato per i partecipanti del Giro Bimbi opuscoli sulla sicurezza stradale contenenti tutte le indicazione per la sicurezza in bici.

Il programma L’appuntamento è fissato alle ore 9:00 al Villaggio Mista in piazzale Aldo Moro (Capalbio Scalo). Alle ore 9:30 avrà inizio la registrazione dei partecipanti, alle ore 10:00 è previsto il “Welcome Coffee” offerto da Caffè Station. La partenza per il Giro è fissata alle ore 11:00 dal Villaggio Mista, l’arrivo a Capalbio, con sosta e visita guidata al Borgo Medioevale è prevista alle 12:30. I partecipanti potranno degustare i prodotti tipici del territorio in un pranzo organizzato dal Comitato Contrade di Capalbio al Ristorante Bar Il Beverello a partire dalle ore 13:00 in Piazza della Provvidenza, Capalbio. Alle ore 14:00 si parte verso il mare, dove, alle 14:30 si parte verso il mare per una tappa allo stabilimento balneare l’Ultima Spiaggia che offrirà un cocktail ai partecipanti. Alle 15:30 altra sosta al Wwf Lago di Burano che regalerà agli ebikers un libretto illustrativo dell’Oasi. La manifestazione si concluderà alle ore 16:30 con arrivo al Villaggio Mista di Capalbio Scalo.