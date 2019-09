Giglio celebra San Mamiliano: quattro giorni di festeggiamenti e domenica la processione

Si parte oggi giovedì 12 Settembre con l’inaugurazione dall’ora di pranzo dello stand gastronomico della “Sagra del Coniglio”, e rimarrà aperto sino a tarda notte tutti i giorni della festa. Il pomeriggio sarà dedicato ai bambini con giochi ed intrattenimento a cura de “La Tana delle scimmie” e alle 17:00 l’uscita della Banda Musicale “E. Brizzi” diretta dal M° Pellegrini. Alle 19.00 la prima Tradizionale Quadriglia, il nostro ballo tipico che caratterizza tutta l’Isola del Giglio. La serata si aprirà alle 22 con i Gaudats Junk Band, i quali già nel pomeriggio si presenteranno con un laboratorio di costruzione strumenti musicali ricavati da materiale di riciclo, la festa continuerà anche dopo la mezzanotte con Dj set.

Il venerdì comincia con l’apertura dello stand gastronomico, e l’intrattenimento della “Tana delle scimmie”, ma grande novità di quest’anno il Torneo di Calcio Balilla Umano per grandi e piccini. Alle 19:00 per chiudere il pomeriggio avremo protagonista ancora la Tradizionale Quadriglia. Alle 22:00 un tuffo nei magici anni ottanta con gli 80’s Sunset Strip e proseguire con il Dj set di Ricky Bartalucci.

Sabato importante giornata per i festeggiamenti, oltre all’intrattenimento per i bambini ci sarà lo storico tiro alla fune, ma l’epilogo della giornata scoccherà alle 19.00, quando la Banda E. Brizzi accompagnerà le coppie dal borgo di Giglio Castello a Piazza Gloriosa per ballare la Quadriglia Dimostrativa. Nell’occasione potremo vedere le figure storiche del nostro antico ballo popolare. Serata all’insegna della musica e del divertimento con i Gary Baldi Bros in concerto. Allo scoccare della mezzanotte la premiata Ditta Mazzone si esibirà nel suo spettacolo pirotecnico, ma non finisce qui, direttamente da Radio 2 avremo l’onore di ospitare Dj Osso che ci farà ascoltare il suo originale set.

Domenica 15, celebrazione del Santo Patrono Mamiliano, giornata dedicata alla tradizione, si inizia con la Santa Messa e la solenne processione della reliquia di San Mamiliano per le vie del paese per giungere in Piazza Gloriosa per la benedizione urbi et orbi. Il pomeriggio vedrà attuato il programma dei giorni precedenti, ma alle 17.00 vivremo l’appuntamento che più rappresenta le origini di Giglio Castello, il Palio Rionale degli Asini. Giunto alle sua 69esima edizione, vedremo affrontarsi i quattro rioni in cui è suddiviso l’antico Borgo: Rocca, Cisterna, Centro e Casamatta. I festeggiamenti continueranno in una serata danzante con l’orchestra Sonia Borghesi e per finire Dj set sino a tarda notte con i Giglio’s Good Times.