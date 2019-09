Follonica suda in palestra: al via la preparazione verso il campionato

GROSSETO – La Pallavolo Follonica ha iniziato a sudare. E’ cominciata ufficialmente la stagione per la squadra di serie F femminile della cittadina del golfo, che si è ritrovata per prepararsi fisicamente e tecnicamente al nuovo campionato e conoscere le ultime arrivate nel gruppo di serie C agli ordini del neo tecnico Giuseppe D’Auge.

Soddisfatto della risposta della squadra e della sua voglia d’impegnarsi il presidente del sodalizio maremmano Fausto Negrini. “C’è un clima disteso e molto piacevole -spiega il massimo dirigente della squadra del golfo – Stiamo molto bene in palestra. E’ un passo importante che avevamo cercato da tempo e ci siamo riusciti. C’è tanta stima anche per il nuovo tecnico Giuseppe D’ Auge. Un ragazzo giovane capace e pieno d’energia e l’impressione è ottima. Credo che tutto questo si tradurrà presto in positivo non solo per la prima squadra, ma anche per tutto il settore giovanile. Credo molto nella nostra squadra e in lui. In questi giorni seguo personalmente tutti gli allenamenti e vedo una bella risposta da parte di tutti”.

“Non metto limiti – conclude – la squadra dovrà andare avanti partita dopo partita. L’obbiettivo verrà solo dopo la fine della prima parte del campionato. Solo allora sapremo cosa fare e quale sarà il nostro punto di arrivo”.