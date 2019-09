Festa provinciale pensionati Cia Grosseto: una giornata tra allegria, cultura e ottima cucina

ROSELLE – Appuntamento assolutamente da non perdere per i “nonni” Cia-Confederazione Italiana Agricoltori di Grosseto sabato prossimo 14 settembre, in quell’occasione infatti si svolgerà la consueta festa annuale ANP-Grosseto. Una giornata che è sempre stata caratterizzata da un clima di spensieratezza e che quest’anno intende esserlo ancora di più perché sarà l’occasione per festeggiare i primi 25 anni di questo fortunato appuntamento: 25 candeline che ricorderanno i momenti di condivisione e di gioia passati insieme.

L’appuntamento per tutti sarà ai Ruderi di Roselle alle ore 9.30 quando gli associati avranno la possibilità di partecipare alla visita guidata nell’Area Archeologica comprendente i resti dell’antica città di origini etrusca. Una mattinata culturale in una zona suggestiva che molti non hanno mai avuto l’opportunità di visitare. Terminato il percorso i partecipanti si trasferiranno a Marina di Grosseto dove pranzeranno al Hotel Terme Marine Leopoldo II dove ci sarà un lauto menù.

“Sarà una giornata dedicata all’allegria e alla voglia di ritrovarci tutti fianco a fianco – ha commentato Gianfranco Turbanti presidente ANP Grosseto – e per festeggiare il quarto di secolo di vita della Festa dei Pensionati abbiamo deciso di dar vita a tante simpatiche iniziative e ad allestire una mostra fotografica che racconta i momenti più importanti e significativi vissuti insieme. Sarà una festa perciò non intendiamo addentrarci nei molteplici problemi che oggi affliggono il mondo degli anziani, tuttavia sarà mia premura fare un brevissimo accenno a quanto fatto in questi anni e alle prossime iniziative. Ma questa sarà solo una parentesi – conclude – vogliamo che la giornata di sabato sia un momento di svago e di divertimento ”

Presenti alla Festa, oltre alle autorità locali anche l’assessore regionale alla Salute Stefania Saccardi, la direttrice nazionale Cia- Agricoltori Italiani Rossana Zambelli, il presidente nazionale ANP Alessandro Del Carlo, il presidente regionale ANP Enrico Vacirca oltre al presidente e al direttore di Cia Grosseto, Claudio Capecchi e Enrico Rabazzi .