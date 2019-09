Disinfestazione contro le zanzare: porte e finestre chiuse. Ecco dove e quando

MASSA MARITTIMA – Nel giorno tra giovedì 12 e venerdì 13 settembre da mezzanotte alle 5,30 circa, nel centro urbano del capoluogo, in particolare nelle aree pubbliche verdi e nelle vicinanze dei depuratori e nelle frazioni di Valpiana, Prata, Ghirlanda, Niccioleta, Tatti , La Pesta, Fenice Capanne, verrà effettuato un intervento di disinfestazione da parte di una ditta specializzata per il controllo dei culicidi molesti (zanzare).

Il sindaco ha emesso un’ordinanza in cui si dispone che, in via del tutto precauzionale, i cittadini residenti nelle aree interessate provvedano a: tenere chiuse porte e finestre durante l’orario indicato e fino ad un’ora dopo la fine dell’intervento, non circolare a piedi o con automezzi nelle zone interessate dall’intervento, durante l’applicazione della soluzione micronizzata e fino ad un’ora dalla fine dello stesso, non esporre biancheria o quant’altro possa venire a contatto con la soluzione applicata. Inoltre se possibile coprire frutti od ortaggi o comunque consumarli dopo accurato lavaggio e non prima di 24 ore dalla fine dell’intervento, tenere animali domestici all’interno delle abitazioni o in zone protette.

Ai trasgressori potranno essere applicate le sanzioni previste dalla Legge. L’azione è programmata sulla base del Piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu 2019.