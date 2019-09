Continua il mistero dei biglietti gialli: avvistata una persona

GROSSETO – Un nuovo aggiornamento sul “mistero” dei biglietti gialli. Le vie coinvolte salgono a 40, ma continuano a essere tutte localizzate nella zona est della città, con una concentrazione nelle aree intorno al centro storico. L’unica segnalazione che “stacca” dalle altre è quella arrivata da un lettore residente in via Giordania. Come detto, le zone di Barbanella e Gorarella continuano a essere esenti dal fenomeno.

Salgono le vostre segnalazioni e commenti: “Nel mio stesso palazzo lo hanno ricevuto anche altri condomini”; “Fateci sapere di cosa si tratta”; “Avete ragione voi. Nulla di fastidioso o particolarmente inquietante, ma comunque singolare e non gradevole”.

C’è anche chi azzarda ipotesi: “Trovato stamani bigliettino giallo nella mia cassetta della posta – a cui si accede dal portone -. Abito in centro. In questi giorni ho notato più volte in zona un signore anziano che fa discorsi un po’ strani”.

Ecco la mappa interattiva in continuo aggiornamento. Come sempre, se avete segnalazioni da farci, scrivete a redazione@ilgiunco.net.

