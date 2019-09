Cocaina legale, Aldi chiarisce: «La mia è una posizione personale. Parlavo di lotta alle mafie»

ORBETELLO – «Un mio post che citava la posizione assunta da Saviano sulla legalizzazione delle droghe ha generato molto dibattito sui social e sui quotidiani e perfino la presa di posizione di alcune forze politiche, che giudico solo strumentali». A parlare è il consigliere comunale di Orbetello Luca Aldi che nei giorni scorsi aveva postato su Facebook una sua riflessione sulla legalizzazione della cocaina.

«Vorrei, quindi, precisare che si è trattato, semplicemente, di una riflessione personale esternata sulla mia pagina facebook, senza alcun nesso con la mia carica di consigliere comunale e neppure con la mia appartenenza al Pd.

Peraltro la riflessione non era posta in termini di certezze assolute ed, ovviamente, era rivolta al tema della lotta alle mafie, che prosperano con il traffico degli stupefacenti e ne alimentano il consumo, tema che è all’attenzione di molti Stati e di molti studiosi in tutto il mondo».