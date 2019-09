Auto finisce contro un albero: uomo rimane incastrato

MANCIANO – Una squadra dei Vigili del Fuoco sta intervenendo per un incidente stradale avvenuto sulla S.p. Maremmana (n.74), nel Comune di Manciano.

Coinvolta un’autovettura che, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada finendo contro una pianta. Il conducente è rimasto incastrato nell’auto. Sul posto personale medico del 118 e i Carabinieri.