Al via i corsi di musica: ecco l’offerta formativa. Come iscriversi

GROSSETO – Settembre, si torna sui banchi di scuola e non solo. Per tanti studenti grossetani è anche il tempo in cui si riprendono in mano gli strumenti musicali che accompagnano il percorso formativo dei ragazzi divenendone degli ottimi compagni di viaggio. Anche la Scuola di musica Chelli, facente parte dell’omonima Fondazione, riprende i propri lavori dopo la pausa estiva.

“Per l’anno 2019/20 – spiega Maria Grazia Bianchi, direttrice della scuola di musica – riprendono tutti i percorsi formativi già presenti nell’ultimo anno. Abbiamo un’ampia scelta strumentale, con percorsi personalizzabili e lezioni singole e collettive. Tanti sono gli strumenti tra cui scegliere: pianoforte, violino, chitarra, flauto, clarinetto, oboe, canto lirico e moderno, fisarmonica e tastiere, batteria, sassofono e organo, e diversi anche i laboratori attivi: il laboratorio di musica d’insieme, quello di canto corale e quello di musicoterapia. Come negli altri anni, non abbiamo limiti di età, visto che la nostra offerta accoglie i più piccoli con il percorso di giocomusica, per bambini da 3 a 6 anni, e anche gli adulti, con percorsi ed eventi a loro dedicati. Un’ampia offerta possibile anche grazie alla collaborazione con tanti docenti estremamente qualificati che si dedicano all’insegnamento con passione e grande entusiasmo. Abbiamo una convenzione con I.S.S.M. “Franci” di Siena per i nuovi corsi di base e per i corsi propedeutici che sostituiscono il percorso preaccademico, non più attuato dai conservatori in base al DM 382/2018 e con il “Franci” la collaborazione è sempre molto stretta. Infine, grazie alla partecipazione di professionisti esterni, la Scuola di musica Chelli proseguirà anche l’attività di seminari, masterclass e concerti sia a Grosseto che fuori città”.

L’invito è a chiunque sia interessato di contattare la scuola per avere informazioni su iscrizioni, orari e costi.

Per chi continua i percorsi già intrapresi negli altri anni un grande in bocca al lupo; per tutti gli altri che sono interessati, non resta che venire a “provare”: la prima lezione è gratuita.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alla segreteria della Scuola di musica Chelli allo 0564449111 o scrivendo all’indirizzo scuoladimusica@fondazionechelli.org.