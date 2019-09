Accessibilità: l’associazione Abilmente dona un montascale alla scuola

FOLLONICA – Abilmente onlus ha donato un servoscala alla Scuola secondaria Pacioli dell’Istituto comprensivo Follonica 1. Un progetto per tutti che nasce dal confronto, dal dialogo e dalla forte rete creata sul territorio. Abilmente onlus, associazione a sostegno di minori e adulti con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, ha come obiettivo fondamentale quello di stimolare la società a pensare, progettare e realizzare per tutti.

La realizzazione dell’impianto è stata condivisa con la dirigente scolastica e con gli uffici tecnici del Comune di Follonica, che ha destinato ad Abilmente onlus un importante contributo derivato da parte di utili da proventi dell’azienda Farmaceutica municipalizzata.

Lunedì 16 settembre, primo giorno di scuola, sarà inaugurato l’impianto alla presenza del sindaco Andrea Benini, della dirigente Elisa Ciaffone, dei docenti, dei rappresentanti dei genitori e di tutte le realtà che hanno contribuito per il raggiungimento delle risorse necessarie all’acquisto.

Un obiettivo concreto realizzato grazie alla forte rete creata sul territorio con realtà e persone capaci di accogliere esigenze diverse dando valore al concetto di “insieme per fare la differenza”.