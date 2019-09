Sotto rete nel centro della città per aiutare l’Avis

GROSSETO – E’ in programma sabato 14 settembre, dalle ore 17, nella centralissima piazza Dante a Grosseto e il giorno 28 settembre dalle ore 17 in via Carducci, la manifestazione Mini Volley in Piazza.

La kermesse è organizzata dalla sezione Avis Comunale di Grosseto con il patrocinio del Comune di Grosseto e in collaborazione con la società Pallavolo Grosseto. Verranno allestiti per l’occasione due mini campi da volley dove bambini con eta’ compresa dai 5 ai 11 anni, potranno provare gratuitamente a giocare sotto la guida degli allenatori della Pallavolo Grosseto con cui l’Avis di Grosseto ha un sodalizio decennale.

“Saremo presenti con i nostri volontari e con un nostro gazebo – affermano dall’Avis per pubblicizzare l’attività di raccolta del sangue e della diffusione della cultura del dono perché, in questo particolare momento, stiamo vivendo una grossa carenza soprattutto di gruppi A e 0 positivo e negativo; una emergenza che coinvolge tutta la Toscana in misura particolarmente grave, per cui facciamo un appello a tutti coloro che possono donare di contattarci al numero telefonico 0564 27008 o direttamente presso la nostra sede Avis In Via Varese, 12 Grosseto”.

Finalità di questo evento il dono delsangue e gli emocomponenti che sono e saranno sempre necessari per l’intero servizio nazionale e, molto più concretamente per la cura e la salvezza di molte vite umane.