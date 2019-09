Silvia Orrù trascina i master grossetani nel grand prix del Poetto

CAGLIARI – La Società Nuoto Grosseto settore master ha partecipato con otto atleti al grand prix del Poetto, manifestazione nazionale valida come prova per il campionato italiano, a Cagliari.

La prima gara, sulla distanza dei 20 chilometri, ha visto la partecipazione di circa cinquanta atleti partiti con una corrente contraria molto insidiosa che ha fatto perdere la traiettoria a molti. I portacolori maremmani hanno portato tutti a termine questa dura gara in particolare grande soddisfazione per Nazzareno Costanzi e Adalgisa Grotti alla loro prima partecipazione ad una gran fondo dimostrando una notevole determinazione. Adalgisa conquista inoltre il gradino più alto nella sua categoria. Ottima la prova di Silvia Orrù, prima fra le donne con il tempo di 4 ore e 5 minuti, di Mario Fattorini e Luca Barbini secondi nelle categorie M50 e M55. Elena Desideri, con la sua proverbiale tenacia, termina seconda di categoria, mentre Marina Piccinetti sfiora il podio per pochi minuti.

Capitan Giuseppe Bosco,ventesimo assoluto, soddisfatto per la sua condotta di gara. Il giorno successivo è stata la volta della gara di mezzo fondo con 135 partenti, tra tutti ancora Sivlia Orrù, dopo le fatiche del giorno precedente, ha fatto prevalere la sua classe chiudendo seconda assoluta e prima di categoria. Buona la Prova di Marco Sozzi che chiude in crescendo.

Il manipolo dei nuotatori grossetani terminano la gara con buoni risultati pronti a rientrare nel maroso il terzo giorno con la gara di fondo di km 7 che chiude di fatto la kermesse. Ancora Silvia Orrù a dettare legge nel settore femminile con una strepitosa prima piazza che la porta a vincere,al termine della manifestazione, l’ambito gran prix Poetto 2019.

Mancano ormai poche gare al termine di questa lunga stagione agonistica.Fondamentale per la classifica finale del campionato italiano di società, dove attualmente i grossetani sono secondi a pochi punti dalla società Amatori Prato, sarà la manifestazione del 22 settembre a Marina di Grosseto.