Mezza maratona, La Rosa sesto fra i quattromila partenti di Tallinn

GROSSETO – Un buon test di fine estate per il podista Stefano La Rosa, che ha chiuso al sesto posto la 21k di Tallinn. Quasi quattromila partenti nella mezza maratona della capitale estone, con molti atleti nordeuropei al via ma dominata dal keniano Evans Cheruiot in 1:00.29; quattro minuti e ventotto secondi più tardi applausi per il fondista maremmano, finisher con un 1:04.56 in linea con i suoi tempi registrati negli ultimi mesi.

Un anno fa tra i fautori dell’oro a squadre nella maratona agli Europei di Berlino, La Rosa conferma continuità e buona forma sia fisica che mentale, a pochi giorni dal suo 34esimo compleanno.