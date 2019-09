Lavori a mare: in Comune l’incontro per spiegare come cambia il traffico

FOLLONICA – Venerdì 13 settembre, alle 18, l’Amministrazione comunale incontra i residenti di via Fiume e limitrofe (via Giacomelli, via Gorizia…) per spiegare alcune modifiche temporanee della viabilità e sosta su via Fiume, che interverranno già dalla prossima settimana.

Le modifiche in questione si rendono necessarie per effettuare il completamento dei lavori a mare, specialmente per quanto riguarda il passaggio di camion.

Saranno presenti all’incontro pubblico il sindaco Andrea Benini, il vicesindaco Andrea Pecorini , il Comandante della Polizia Municipale Luciano Bartoli e il direttore dei lavori della ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori.