E’ ancora online il bando per la creazione del logo della commissione per le Pari Opportunità

GROSSETO – Ricordiamo che è ancora possibile partecipare al bando per il concorso di idee finalizzato alla creazione del logo della commissione comunale per le Parità e le Pari Opportunità tra uomo e donna. L’obiettivo del bando è rappresentato dall’individuazione di un logo che contraddistingua ed identifichi, nel prossimo futuro, l’attività della commissione in questione.

Il progetto, completo di tutti i requisiti richiesti, dovrà pervenire al Comune di Grosseto – Ufficio Protocollo, piazza Duomo, 1 (“commissione comunale Pari Opportunità”) – 58100 Grosseto in un plico sigillato ed anonimo con la dicitura “Concorso di idee – Commissione Comunale per le Parità e le Pari opportunità tra uomo e donna”, entro la data del 24 settembre, alle ore 14 (in caso di consegna postale la data di scadenza si riferisce a quella di spedizione).

Il concorso è aperto a tutti, anche ai minori e si può partecipare sia come singoli che come gruppi (società commerciali, associazioni, liberi professionisti, eccetera).