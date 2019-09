Decine di segnalazioni: prosegue il mistero dei bigliettini gialli. Ecco la mappa interattiva

GROSSETO – Decine e decine di segnalazioni: i bigliettini gialli continuano a essere diffusi in città e ancora nessuna notizia sull’autore. Attualmente sono 27 le vie che, a partire da domenica, sono state coinvolte dal fenomeno.

Osservando la mappa, creata grazie alle indicazioni dei lettori che hanno trovato i biglietti gialli nelle loro cassette della posta, si nota che attualmente è stata interessata solo la zona est di Grosseto al di là della ferrovia. I quartieri di Barbanella e Gorarella, per il momento, non sono stati toccati. Coinvolte le vie intorno al centro, ma anche via Giordania, che si stacca dalle altre, come si può vedere dalla mappa.

Per chi non fosse aggiornato sul fatto, durante questa settimana molti grossetani si sono svegliati con dei biglietti gialli nella cassetta della posta con su scritte deliranti e senza senso. I messaggi riportati sono due: il primo recita «Attenzione! Importante il magistrato vi paga milioni per finire in galera il più tardi possibile. Per false denunce pagherete con quello che avevate prima del suo arrivo»; mentre sul secondo si legge «Il magistrato confessa: che era consapevole di fregarvi “per salvarsi lui” ha pagato e rovinato voi. Non basterà la vita per pagare i danni causati dalla carogna. Il balordo ringrazia per la beffa!».

Come sempre vi chiediamo di segnalarci eventuali nuovi bigliettini per le vie della città, così da mantenere aggiornata la mappa il più possibile (redazione@ilgiunco.net). È un fatto di indubbia curiosità che sta coinvolgendo Grosseto, per questo stiamo cercando di fare chiarezza su quanto sta accadendo.

