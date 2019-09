Cp Grosseto, anche i giovani al via: definiti gli staff tecnici

GROSSETO – Il Circolo pattinatori Grosseto ha definito gli organici tecnici delle squadre giovanili per la stagione 2019-2020. Pablo Saavedra e Luigi Brunelli seguiranno l’avviamento al pattinaggio e il progetto scuola.

Il minihockey avrà come tecnici Emilio Minchella e Luigi Brunelli. Pablo Saavedra sarà il coach della under 13; mentre le formazioni under 15 e under 17 sono state affidate ad Alessandro Saitta e Marco Ciupi. Il tecnico dei portieri è invece Michael Saitta. Marco Ciupi è stato invece confermato come coordinatore del settore giovanile. Per quello riguarda gli staff tecnici delle formazioni seniores, Massimo Mariotti allenerà il quintetto neopromosso in serie A2, Alessandro Brizzi guiderà la serie B.