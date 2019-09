GROSSETO – Folto gruppo di visitatori per la compagine dell’Esercito italiano che ha preso parte all’annuale edizione del “Game Fair”, che si è tenuta al polo fieristico di Grosseto. La manifestazione, giunta alla 30esima edizione, è il più importante evento in Italia dedicato alla vita all’aria aperta, alla caccia e al tiro sportivo che ogni anno richiama migliaia di appassionati.

L’evento, importantissimo per il territorio e con profonda risonanza a livello nazionale, vede la partecipazione, tra l’altro, delle più importanti aziende armiere italiane e non solo. Il reggimento Savoia Cavalleria (terzo), accolto positivamente l’invito del Comitato organizzatore a partecipare alla manifestazione, ha schierato veicoli, armi ed equipaggiamenti in dotazione al reparto.

“Numerosissima e calorosa l’affluenza dei visitatori allo stand – raccontano dal reggimento – dove i cavalieri paracadutisti di Savoia hanno illustrato, con un proprio info team, le modalità di arruolamento e lo sviluppo di carriera possibile all’interno della Forza Armata. Uomini, donne e bambini di ogni età hanno fatto tappa presso l’area dedicata all’Esercito, dove hanno potuto indossare realmente un paracadute, visitare l’interno di una blindo armata “Centauro”, toccare con mano il veicolo tattico “Lince”. Tutti piacevolmente colpiti, inoltre, dai due binomi del Centro Ippico Militare “Savoia Cavalleria” che quest’anno il reggimento ha voluto inserire tra le attività da mostrare al pubblico in un contesto ideale, quello delle attività outdoor, affiancando i famosi butteri della Maremma Toscana e altre compagini a cavallo anche durante la cerimonia del taglio del nastro. Gli organizzatori e le autorità locali presenti alla conferenza stampa di apertura hanno sottolineato più volte l’importanza della presenza dell’Esercito Italiano quale valore aggiunto alla manifestazione, per la professionalità e la sana passione espressa in ogni contesto dai propri militari”.