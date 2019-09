Al via il giovedì del The Wall: un nuovo format di eventi e musica arriva in città

GROSSETO – La nuova stagione del The Wall punta sul giovedì e lo fa offrendo una serie di appuntamenti imperdibili, anche grazie alla collaborazione con le più importanti aziende di beverage internazionali e italiane ma anche autoctone.

Per tutto l’anno, infatti, il giovedì targato The Wall proporrà eventi in orario aperitivo per poi spostarsi, in seconda serata, allo Sky Pub di via De’ Barberi a Grosseto, con la musica dal vivo.

Si inizia dunque giovedì 12 settembre con il party ufficiale “Campari soda”: dalle 19 al The Wall tanti gadget in regalo, bellissime hostess e tanta buona musica. In seconda serata la festa – e lo staff del loungebar – si sposta alla Sky Pub dove ad aprire la stagione di concerti saranno gli “Unconventional Trio”.

Novità anche per lo spazio mostre: sabato 14 settembre

dalle 19 sarà possibile gustarsi la mostra “Moon fall” di Matteo Maggio accompagnandola con un buon aperitivo.

Il The Wall è aperto dal martedì alla domenica con la consueta formula: dal martedì al giovedì l’aperitivo verrà servito al tavolo accompagnato con degli sfiziosissimi vassoi; mentre dal venerdì alla domenica sarà allestito il ricco buffet che ha reso il The Wall uno dei loungebar più amati dai grossetani.