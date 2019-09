800 assunzioni a scuola: si sblocca l’assegnazione delle supplenze

GROSSETO – Tutto pronto per le assegnazioni dei posti disponibili delle supplenze nelle scuole della nostra provincia. L’Ufficio scolastico provinciale ha reso note le date delle convocazioni uniche, la nuova procedura fortemente voluta da tutte le sigle sindacali che permette la convocazione in contemporanea di tutti gli aventi diritto, suddivisi per materie e per tipologia di scuola, in modo da assicurare massima trasparenza nell’assegnazione e chiarezza nella scelta della supplenza.

Si inizia lunedì 16 e martedì 17 settembre con la convocazione dei docenti delle scuole secondarie di II grado. Il 18 sarà il turno dei docenti in lista per le scuole dell’infanzia e primaria. Il 19 e il 20 saranno convocati i docenti delle secondaria di I grad,o e sabato 21 saranno assegnate le supplenze al personale ATA.

“Quest’anno segniamo un cambio di passo nell’organizzazione delle scuole del nostro territorio – spiega Cristoforo Russo, segretario della FLC CGIL di Grosseto -, con la convocazione unica viene migliorato il sistema di assegnazione delle supplenze. Da una parte infatti, le scuole ottengono il grande risultato di avere tutto l’organico definito entro la prima settimana dell’anno scolastico, questo vuol dire che gli studenti non dovranno più subire mesi di incertezze con cambi di insegnanti o materie non attivate per mancanza dei docenti. Per la prima volta, già dalla seconda settimana di scuola, gli istituti avranno tutto il personale a pieno regime per rispondere alle esigenze organizzative. Ma la nuova procedura tutela anche i docenti precari, assicurando loro un processo di assegnazione delle cattedre trasparente e che li aiuta nella scelta dell’incarico, una fase cruciale da cui dipende il proprio futuro economico e professionale”.

Nel corso della prossima settimana quindi saranno convocati più di 1000 persone che andranno a coprire i posti rimasti disponibili dopo le assegnazioni dei ruoli fatti nel mese di agosto, ecco i numeri delle supplenze che saranno assegnate, comprensive delle cattedre complete, degli spezzoni di orario e del sostegno: nelle scuole dell’infanzia e primaria saranno assegnate un totale di circa 181 supplenze, nelle secondarie di primo grado circa 210 e in quelle di secondo grado circa 300; mentre sono circa 110 i posti da coprire per il personale ATA.

“Sono numeri importanti dietro i quali ci sono le persone: c’è una fetta notevole di lavoratori precari il cui futuro dipende proprio da questi dati e ci sono tanti, tantissimi, studenti che hanno il bisogno e il diritto di avere una formazione di qualità, che passa dalla continuità didattica, dal rapporto costante con i docenti, da una scuola che è ha un organico tale da soddisfare tutte le necessità – conclude Cristoforo Russo. E’ un dato di fatto che la nuova procedura vada proprio in questa direzione, sicuramente ci vorrà del tempo per limare alcuni dettagli organizzativi, ma siamo convinti che questo sia un passo importante per tutta la comunità del nostro territorio”.