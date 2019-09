TripAdvisor premia Acqua Village: tra i primi dieci parchi acquatici in Italia. E 22esimo in Europa

FOLLONICA – Il più importante sito di consigli e opinioni di viaggi, TripAdvisor, ha stilato la classifica dei migliori parchi acquatici italiani e europei: tra questi c’è anche Acqua Village Follonica, posizionatosi nono per l’Italia e 22esimo per l’Europa.

A fine stagione – domenica 8 settembre è stato l’ultimo giorno di apertura delle strutture – arriva una grande soddisfazione per la proprietà dei parchi acquatici di Follonica e Cecina, perché quella classifica è frutto delle recensioni dei clienti, target principale dell’attività del brand Acqua Village, che punta a soddisfare tutti coloro che trascorrono nelle due strutture una giornata di relax e divertimento.

«L’attestato che arriva da TripAdvisor ci rende fieri perché rappresenta per noi un riconoscimento del lavoro svolto fino ad oggi – spiega Marcello Padroni, proprietario di Acqua Village -. Ma non ci fermeremo, abbiamo tanti progetti per migliorare i nostri parchi e continueremo a investire, nella profonda convinzione che solo finanziando nuove iniziative un’azienda può crescere e aspirare all’eccellenza. Lo abbiamo fatto da sempre e continueremo su questa linea, perché ci piace sapere che i nostri clienti sono soddisfatti e affezionati al brand. Il prossimo anno Acqua Village Follonica festeggerà i suoi primi vent’anni sotto la nostra proprietà, stiamo già progettando eventi per celebrare l’anniversario nel 2020, e non mancheranno neppure migliorie strutturali. Siamo una macchina sempre in movimento e forse è per questo che i clienti, attraverso le loro recensioni, ci hanno fatto essere tra i primi dieci parchi acquatici in Italia e 22esimi in Europa. Sta crescendo la cultura del divertimento, finalmente anche le istituzioni hanno compreso che il turismo si fa anche con strutture come le nostre. Le prospettive sono buone, noi intanto continueremo a lavorare per far divertire i clienti dei parchi di Follonica e Cecina».