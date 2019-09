Torna l’Aipamm Day: due giorni di sport, iniziative e solidarietà

GROSSETO – Due giorni con Aipamm Day e Run of colors, due giorni di sport e solidarietà al Parco di via Giotto, con la raccolta fondi per la ricerca sulle malattie rare del sangue e del midollo.

Si parte sabato 21 settembre, al mattino, con screening cardiologico gratuito, misurazione di pressione e glicemia; lo stand dell’Admo fornirà tutte le informazioni necessarie per la donazioni di midollo. Birra, street food e musica dal pomeriggio.

Domenica 22 settembre, invece, si passa allo sport con l’Aipamm Run-memorial Giancarlo Rossi, corsa podistica di 10 chilometri inserita nel circuito Corri nella Maremma. Prevista anche la passeggiata a passo libero “Run of Colors”.

“Il significato della Run of Colors – spiega Federico Loffredo, coordonatore di Aipamm Toscana – è far divertire, ma lasciando qualcosa di importante in ogni partecipante. Conoscere le malattie rare e sensibilizzare alla donazione, essere donatori di vita. Tutto con la spensieratezza e la bellezza che solo una festa colorata può dare”. Durante la due giorni saranno raccolti fondi per la lotta alle malattie mieloproliferative.

L’evento è organizzato da Aipamm Toscana insieme al Comune di Grosseto e la Uisp, con il patrocinio di Provincia, Regione e Confcommercio.