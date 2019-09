Servizio civile Misericordia: aperte le iscrizioni. Ecco come candidarsi

GROSSETO – Al via il bando giovani per lo svolgimento del servizio civile universale. La Misericordia di Grosseto ha aperto il progetto “Soccorriamo con le Misericordie”.

Il servizio civile ha una durata flessibile tra gli 8 e i 12 mesi a seconda del progetto ed il cui orario di attività varia in relazione alla natura di quest’ultimo. Coloro che fossero interessati potranno presentare domanda entro e non oltre le ore 14 di giovedì 10 ottobre. Il compenso mensile previsto e’ di 439,50 euro.

Le domande dovranno essere inviate solo ed esclusivamente on-line accedendo a questo LINK. I requisiti di ammissione sono i seguenti:

cittadinanza italiana, ovvero uno degli stati membri dell’Ue, ovvero di un paese extra Ue purchè regolarmente soggiornanti in italia;

essere di eta’ compresa tra 18 e 28 anni (28 anni e 364 giorni);

non aver riportato condanna penale, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad 1 anno per delitto non colposo o contro la persona.

Non possono presentare domanda i giovani che:

già prestano o abbiano svolto attività di servizio civile nazionale o universale;

abbiano in corso, o da un periodo di tempo dai 3 ai 12 mesi precedenti la pubblicazione del bando, rapporti di lavoro o collaborazione retribuita con l’ente che realizza il progetto;

appartengano ai corpi militari o alle forze di polizia.

Possono presentare domanda coloro che, fermo restando il possesso dei suddetti requisiti:

abbiano interrotto il servizio civile nazionale o universale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente che ha causato la revoca del progetto;

abbiano interrotto il servizio civile nazionale o universale a causa del superamento dei giorni di malattia previsti.

Il servizio civile universale è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa non violenta della patria, alla pace tra i popoli, ai valori fondativi della repubblica italiana, attraverso azioni per la comunità e per il territorio. Con il decreto legislativo 40/2017 il servizio civile da nazionale diventa universale così da accogliere tutte le richieste di partecipazione da parte dei giovani che, per scelta volontaria, intendono fare un’esperienza di grande valore formativo e civile, in grado di dare loro competenze utili per l’immissione nel mondo del lavoro.

Il servizio civile universale comprende tanti settori di intervento quali assistenza, protezione civile, patrimonio ambientale e storico artistico e culturale. il progetto “soccorriamo con le misericordie” e’ impegnato principalmente nel settore dell’assistenza che vedrà i giovani coinvolti nel soccorso ai disabili, ai pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti ma che sara’ comunque e soprattutto per loro un’occasione per crescere confrontandosi, per conoscere e condividere diverse realtà: il servizio civile universale è, infatti, una partecipazione di responsabilità e un impegno per gli altri.

Per informazioni: Venerabile arciconfraternita della Misericordia di Grosseto, via Tommaso Corsini 13 – Tel. 0564 29568 – email misericordia.grosseto@virgilio.it.