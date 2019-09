Scalatori contro con la cronometro di Fenice Capanne: c’è la novità Kapannenberg

MASSA MARITTIMA – Una novità ciclistica nel panorama amatoriale Uisp: sabato 14 settembre è in programma la “Kapannenberg”.

Si tratta della cronoscalata di Fenice Capanne, organizzata dal Velo Club Massa Marittima in collaborazione con l’amministrazione comunale e con la Uisp. Ritrovo alla pizzeria Il Ciclone di via Martiri della Niccioleta, con partenza del primo corridore alle 15,30 da Fenice Capanne. L’arrivo è al Donzellino, dopo un’ascesa di 5 chilometri con il 5% medio di dislivello. Premi ai primi tre di ogni categoria (Es, da M1 a M8, Donne). Per info 3802177260 e 3471181057.