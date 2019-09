Palio delle Botti e Festa delle Cantine, Morini: «Eventi indimenticabili»

MANCIANO – “Quest’anno la città di Manciano ha regalato due anniversari importanti: il decimo anno di vita del Palio delle Botti e il 25esimo compleanno della Festa delle cantine. Per noi è stato un orgoglio festeggiare queste manifestazioni così sentite a cui ha collaborato fortemente tutta la popolazione e tanto importanti da conferire ogni anno di più un forte impulso e una grande vitalità a tutta la comunità di Manciano, attraendo moltissimi turisti da fuori regione”. Queste le parole del sindaco di Manciano, Mirco Morini, il quale intende spendere alcune considerazioni sulle manifestazioni folkloristiche del paese, che si sono appena concluse.

“Durante i due grandi appuntamenti appena trascorsi – continua il sindaco – quello che ho percepito è l’attaccamento al territorio e alle tradizioni da parte dei mancianesi, soprattutto da parte delle generazioni più giovani. Sono felice che la nostra comunità prenda parte attivamente a questo tipo di eventi popolari che diventano imprescindibilmente un richiamo per i turisti e quest’anno ne è stata la riprova. Infatti, sono proprio queste le manifestazioni che richiamano i visitatori dalle regioni confinanti e riescono a promuovere fortemente il nostro meraviglioso territorio dando linfa all’economia delle tante imprese del posto. Per la buona riuscita degli eventi c’è il grande lavoro di tutti”.

“E’ per questo che desidero ringraziare tutte le associazioni di volontariato, Avis, Protezione civile, Misericordia di Manciano, forze dell’ordine, il presidente della pro loco di Manciano Alessandro Bardelli, il gran Priore Monica Balsano e con lei Fabrizio Pinzi, tutti gli sponsor fra i quali Banca Tema sempre presente e disponibile a supportare le varie iniziative. Solo grazie al grande aiuto di tutti questi soggetti e dei cittadini, il successo di grandi eventi come questo è assicurato. Il mio augurio – conclude Mirco Morini – è che tutte queste straordinarie manifestazioni possano durare e crescere nel tempo, con il supporto dell’amministrazione comunale, vista la grande importanza sociale, economica, turistica e culturale che rivestono per tutto il territorio”.