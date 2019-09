AMIATA – Torna la nostra rubrica Maremma com’era, con le vecchie foto inviate dai lettori.

La foto di oggi è stata scattata nel 1959, sulla vetta del Monte Amiata. Nella foto sono ritratte le accompagnatrici della colonia, che portava i ragazzi a Castel del Piano. In primo piano, in piedi, con la maglia scura, la presidente del Cif, il Centro italiano femminile, Sofia Orlandini Ginolfi, con lei Lia Benesperi, Mariatina Sersanti, e, sulla croce, Franca Lepri (per ingrandire cliccare sulla foto in basso).

Se qualcuno si riconoscesse nelle foto o avesse vecchie fotografie da inviarci (anche degli anni 70-80-90) può scrivere a redazione@ilgiunco.net o inviare un messaggio a 334.5212000. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.