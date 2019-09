Grosseto, prolungata la campagna abbonamenti

GROSSETO – Ci sarà tempo fino a mercoledì 18 settembre per fare l’abbonamento stagionale al Grosseto calcio. La società ha infatti prolungato la campagna abbonamenti per un’altra settimana, per permettere ai tifosi che non hanno fatto in tempo di poter sottoscrivere l’abbonamento stagionale che comprende tutte le partite di campionato tranne la giornata biancorossa, che rimane l’unica partita scelta dalla società in cui non valgono le tessere abbonamento. Per ritirare gli abbonamenti sottoscritti fin qua, invece, ci si può recare in sede sotto la tribuna dello stadio Carlo Zecchini, dalle 15 alle 19 del pomeriggio.

Questi i prezzi degli abbonamenti:

Tribuna vip 300 euro;

Tribuna centrale 230 euro (ridotto donne e over 60, euro 150, ragazzi 14-18 anni, euro 120);

Tribuna laterale nord e sud 150 euro (ridotto donne e over 60, euro 100, ragazzi 14-18 anni, euro 80);

Curva Nord 100 euro (ridotto donne e over 60, euro 60, ragazzi 14-18 anni, euro 50).

Per la novità abbonamento “padre e figlio”: Curva Nord al costo di 70 euro e Tribuna laterale nord e sud a 120 euro.

Arrivata anche l’ufficialità dell’anticipo di campionato contro il Ponsacco, che si giocherà sabato 21 settembre alle ore 15 invece che domenica 22 settembre.