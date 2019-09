Casting: comparse cercasi per videoclip musicale

FOLLONICA – Un videoclip musicale che verrà girato sulla spiaggia di Follonica e nel centro della città. Per questo motivo la Corallofilm ha indetto un casting per bambini e ragazzi. «I temi musicali saranno due tormentoni estivi che hanno avuto enorme successo questa estate – afferma e Silvia Fazzi – e cioè Jambo di Giusy Ferreri e Dove quando di Benji e Fede».

Quest’anno Silvia Fazzi, ispirata dalle musiche estive per i due videoclip musicali, è alla ricerca di bambini e bambini e ragazzi e ragazze (ma anche qualche adulto), di cui una protagonista che interpreterà Giusy Ferreri e due ragazzi per Benji e Fede. Il casting si terrà a Follonica sabato 28 settembre a partire dalle 15 presso il salone della chiesa San Paolo della croce. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere al numero 348.5207875.