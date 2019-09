Caposciutti vince in spiaggia: successo per il torneo di Mattoallaprossima

GROSSETO – Domenica al bagno Dolce Vita di Marina di Grosseto, ultimo atto del circuito di tornei Chess on the beach, organizzato dalla Asd Mattoallaprossima Scacchi Grosseto tra luglio e settembre.

Decine di scacchisti, non solo italiani ma anche alcuni tedeschi, russi e americani in vacanza in Maremma, si sono dati battaglia in 6 tornei rapidi, svoltisi in 6 strutture balneari di Marina.

Nell’ultimo appuntamento al Dolce Vita, vittoria di Maurizio Caposciutti con 5 vittorie e un pareggio; nella classifica assoluta finale, che ha sommato i punteggio ottenuti in tutti i tornei, l’ha spuntata Leonardo Russo, davanti a Caposciutti e Giona Baldo Gentile. Tra gli Under 16, vittoria di Giulio Bartoletti davanti a Matteo Calvano e Davide Dumitrica. Per la categoria dei Non Classificati primeggia Jacopo Di Domenico, davanti a Giuseppe Russo e Simone Bondi.

Mattoallaprossima Scacchi Grosseto dà appuntamento agli scacchisti presso la propria sede nel centro commerciale Aurelia Antica (al primo piano), a partire dai prossimi corsi per adulti e ragazzi che inizieranno il 2 ottobre. Per informazioni, Giuseppe Russo 3482683795 oppure info@mattoallaprossima.it.