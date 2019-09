Borse Gucci e Prada e teli da mare: due sequestri in spiaggia

FOLLONICA – L’estate sta finendo ma non si ferma l’opera di controllo della Polizia municipale di Follonica che prosegue con i sequestri contro i venditori abusivi. Anche questa mattina gli uomini del comandante Luciano Bartoli hanno sequestrato borse contraffatte e teli da bagno.

Il primo sequestro, di borse Prada, Gucci, Michael Kors, Chanel è avvenuto nella zona di Senzuno, sulla spiaggia libera vicino a Cala Violina. Il secondo, in questo caso un sequestro amministrativo perché si trattava di teli da bagno, ma il venditore non era in regola con la licenza, è avvenuto nella zona del bagno Roma.