Trenta posti di lavoro nel settore turismo: ecco come candidarsi

GROSSETO – Le aziende che operano nel campo del turismo cercano personale. Ecco le offerte per la Maremma. Per info: Ebtt Ente bilaterale turismo via Monte Cengio, 13/15 – 58100 Grosseto – telefono 0564.416375 fax 0564.416375 – mail grosseto@ebt.toscana.it oppure mercatolavoro@ebt.toscana.it – referente Francesca Tommasini. Orario di apertura: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 – mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Struttura alberghiera a Capalbio ricerca urgentemente, fino al 13 ottobre, un cameriere di sala con esperienza (cod 11267) e un barman con esperienza di cocktail (cod 11268). Si offre alloggio.

Struttura alberghiera a Grosseto ricerca due cameriere ai piani con esperienza nel settore (cod 11269).

Struttura alberghiera nella zona di Roccastrada ricerca per settembre un cameriere/a con esperienza almeno minima, orario serale, pat b automunito.

Campeggio nella zona delle Rocchette (CAstiglione della Pescaia) ricerca fino al 19 ottobre un cameriere di sala almeno minima esperienza (cod 11278) e un barista con minima esperienza di cocktails (cod 11277), si offre alloggio.

Pubblico esercizio a Orbetello ricerca per assunzione a tempo indeterminato un cuoco con esperienza (cod 11272), un aiuto cuoco (cod 11273) un pizzaiolo esperienza forno a elettrico (cod11274) e un cameriere di sala con esperienza (cod 11276), pat b e orario spezzato, no alloggio, e un lavapiatti solo serale (cod 11275).

Ristorante a Follonica ricerca un cuoco con esperienza pluriennale nel settore, tempo indeterminato, no alloggio, orario spezzato, cucina di pesce (cod 11280).

Ristorante a Principina a Mare (Grosseto) ricerca un aiuto cuoco/a con esperienza almeno minima nel settore fino al 15 settembre con orario spezzato poi fino al 15 ottobre solo la sera, pat b automunito.

Pizzeria a Grosseto ricerca, per 3-4 sere a settimana, un cameriere di sala max 29 anni minima esperienza e un aiuto cuoco/a con esperienza (cod 11284/11285).

Struttura alberghiera nelle vicinanze di Principina a Mare (Grosseto) ricerca fino al 30 settembre una cameriera ai piani con esperienza, orario di giorno, pat b automunita (cod 11288).

Struttura alberghiera a Buriano (Castiglione della Pescaia) ricerca una cameriera ai piani fino a metà settembre orario 9.00-13.00, pat b automunita (cod 11291).

Albergo a Grosseto ricerca cameriere di sala per i mesi di settembre/ottobre a chiamata con esperienza (cod 11295).

Campeggio alle Rocchette (Castiglione della Pescaia) ricerca o un pizzaiolo o un aiuto pizzaiolo con esperienza nel settore fino a metà ottobre con alloggio (cod 11296).

Stabilimento balneare alle Rocchette (Castiglione della Pescaia) ricerca una tuttofare di cucina/lavapiatti per settembre orario 10.00-16.00 (cod 11298).

Albergo a Follonica ricerca fino al 19 ottobre camerieri di sala e aiuto cuochi con esperienza nel settore con vitto e alloggio con possibilità di inserimento per la stagione 2020 (cod11301 e 11302)

Pizzeria a Grosseto ricerca per assunzione a tempo indeterminato solo serale un cuoco/a con esperienza nel settore (cod 11307).

Struttura extra alberghiera nelle vicinanze di Alberese ricerca un tuttofare di cucina con esperienza per la sera dalle 15 in poi e la domenica a pranzo full time per i mesi di settembre/ottobre, poi per i mesi invernali weekeend e da Pasqua la stagione. Pat b automunito (cod 11308).

Struttura alberghiera nelle vicinanze di Grosseto valuta un’addetta al ricevimento da ottobre 2019 e per i mesi invernali a chiamata, pat b automunita, si richiede lingua inglese ed esperienza nel settore (cod 11313).

Struttura alberghiera nella zona di Scansano ricerca per settembre/ottobre un cameriere di sala part time 5 giorni a settimana, e una cameriera ai piani per 4 ore la mattina, no alloggio, pat b automuniti (cod 11314-11315).