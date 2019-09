“Tennis in piazza”: il torneo per bambini e ragazzi targato Avis. Come partecipare

GROSSETO – Il giorno 15 settembre, nella centralissima piazza Dante di Grosseto, dalle 09.00 alle 20.00, si svolgerà l’ottava edizione del “Tennis in piazza”. La manifestazione è organizzata dalla sezione Avis comunale di Grosseto con il patrocinio del Comune e con la collaborazione di A.i.mu.se. (Associazione italiana mutismo selettivo) e la polisportiva Gorarella. Possono partecipare all’evento i ragazzi/e dai 6 ai 14 anni. Durante l’intera giornata il maestro della federazione italiana tennis Daniele Pecci, con altri collaboratori, assisteranno gratuitamente tutti i ragazzi/e interessati alla pratica del tennis.

“Come sempre – raccontano da Avis – le finalità vogliono essere fonte di aggregazione ed amicizia e proverà a valorizzare, associandolo allo sport, il pensiero e l’atto della donazione del sangue, motivando il tutto sull’unico dato, di fatto, inconfutabile: il sangue è il principale mezzo per salvare una vita e può essere ottenuto solamente dall’uomo tramite donazione. Il sangue e gli emocomponenti saranno sempre indispensabili per il servizio sanitario nazionale e, molto più concretamente, per la cura e la salvezza di molte vite umane”.

Per informazioni 0564-27008.