Pediatri a Massa Marittima, la Asl: «Da due sono passati a tre. Aumentano le ore settimanali»

MASSA MARITTIMA – La Asl Toscana sud est, ribadisce «la proprio scelta di rafforzare il servizio dopo il trasferimento di una pediatra in altra sede. Infatti, dal 16 settembre, per i bambini di Massa il servizio migliora: i pediatri a disposizione non saranno più due, ma tre».

La Asl Toscana sud est, «a conferma dell’attenzione che riserva ai bisogni dei propri assistiti, ricorda, come già detto poche settimane fa, che la nuova organizzazione del servizio per i piccoli pazienti, non solo garantisce la continuità, ma potenzia l’assistenza con l’arrivo di un terzo professionista e con l’aumento di ore settimanali che passano da 15 a 16».

«Questo è stato possibile perché, in base a quanto previsto per legge, ogni pediatra che non raggiunga il massimale può prendere in carico nuovi pazienti ed è ciò che hanno fatto i pediatri che già operano nella zona – prosegue la Asl -. Sulla base di quanto emerso in questi giorni sui media, l’Azienda ritiene utile ricordare che secondo gli accordi con il Sistema sanitario pubblico, fintanto che i pediatri convenzionati hanno posti liberi per prendere in carico nuovi assistiti, non è possibile, per legge, stipulare accordi con altri pediatri nello stesso ambito; inoltre, la Asl non avrebbe certo potuto impedire ad una professionista che ha vinto un concorso in un’altra Azienda di avvalersi di un suo diritto e trasferirsi in altra sede.»

«I genitori residenti a Massa e comuni limitrofi potranno quindi scegliere il pediatria per i propri figli tra i tre specialisti che lavorano in associazione e collaborano sostituendosi, tra l’altro, a vicenda, in caso di assenza». Il servizio sarà svolto sempre presso l’ospedale Sant’Andrea a partire da lunedì prossimo, 16 settembre nei seguenti orari:

Lunedì: 15:30 – 18:30 Dott.ssa Rita Pellegrini

Martedì 9 – 12 Dottor Enrico Vincenzo

Mercoledì 9:30 – 12:30 Dott.ssa Rita Pellegrini

Giovedì 10 – 13 Dottor Raffaele D’Alfonso (come prima)

Venerdì 16 – 19 Dottor Enrico Vincenzo

L’Azienda considera la possibilità di «mettere in atto variazioni di orario o adeguamenti dell’attività, successivamente all’avvio del servizio, per poter andare incontro quanto più possibile alle esigenze dei genitori e dei bambini della Zona. Profondo è il rammarico della direzione Asl e di tutta la Sud Est nel constatare l’utilizzo di proclami a sfondo politico nell’ambito della sanità pubblica che, in quanto tale, non ha bisogno di illazioni che, totalmente infondate, rischiano solo di indebolire la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni e nei professionisti».