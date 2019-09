Il Valicelli H2O torna a Monte Argentario dopo aver vinto la Maxi Yacht Rolex Cup

MONTE ARGENTARIO – E’ rientrata ieri a Porto Santo Stefano, dove sosta d’inverno, lo splendido yacht a vela H20 incitore anche nell’edizione di quest’anno della Maxi Yacht Rolex Cup, dopo delle splendide giornate di regate che hanno visto presenti a Porto Cervo oltre 50 barche. La manifestazione è stata organizzata magistralmente come sempre dallo Yacht Club Costa Smeralda con il supporto del Title sponsor Rolex e dell’International Maxi Association. I vincitori finali delle otto classi in cui è stata suddivisa la flotta sono stati: Cannonball (Mini Maxi R1), SuperNikka (Mini Maxi R2), Flow (Mini Maxi RC), H2O (Mini Maxi CR), Highland Fling XI (Maxi Racer), Nefertiti (Maxi RC), Velsheda (Super Maxi), Lyra (Wally Class).

Il Vallicelli 80 H2O del socio YCCS e dello YCSS Riccardo De Michele l’ha spuntata nei Mini Maxi CR su Lunz Am Meer, grazie alla vittoria nell’ultima giornata, con l’armatore al timone e i velisti a bordo Lorenzo Bodini skipper tattico, Daniel Bresciano, Andrea Casimirri, Davide Fuzi e Walter Viganò e i santostefanesi Alessandro Galeani Comandante dell’imbarcazione e Stefano Schiano – entrambi tesserati dell’Associazione Marittimi Argentario e dello YCSS, con il supporto tecnico logistico della ELLEMARINEGROUP di Stefano Leonardi di Cala Galera – Riva di Traiano.

H2O vince così per la 4^ volta negli ultimi cinque anni il prestigioso trofeo di vela e di mare della Rolex allo YCCS. L’affollata premiazione si è svolta alla presenza della Principessa Zahra Aga Khan, del Presidente dell’International Maxi Association Benoît de Froidmont del Commodoro dello YCCS Riccardo Bonadeo e del Direttore Sportivo Edoardo Recchi ed è stata preceduta da un concerto della banda musicale militare della celebre Brigata Sassari. Claus Peter Offen, armatore del Wally Y3K, ha ricevuto il trofeo perpetuo dedicato alla memoria del Commodoro Gianfranco Alberini Commodoro dello Yacht Club Costa Smeralda dal 1982 al 2007 e Segretario Generale dell’Associazione dei Maxi Yacht – IMA sin dal 1981, che ha contribuito in modo importante allo sviluppo dello yachting italiano e internazionale.

Prossimi appuntamenti per lo Yacht Club Costa Smeralda saranno la One Ocean MBA’s Conference and Regatta dal 19 al 22 settembre e l’Audi 52 Super Series Sailing Week dal 23 al 28 settembre 2019.