Il Corri nella Maremma sbarca nel capoluogo con tre tappe: si parte con Batignando tra gli ulivi

BATIGNANO – Il circuito Uisp Corri nella Maremma a settembre propone tre prove, tutte nel Comune di Grosseto. La prima è in programma domenica 15 settembre, con Batignando tra gli Ulivi.

Nata nel 2014 e organizzata dal Team Marathon Bike, in cinque edizioni ha visto per tre volte vincitore Jacopo Boscarini, che ha anche il record con 36’56”, ottenuto nel 2016. Antonella Ottobrino e Chiara Gallorini hanno due successi a testa, la Ottobrino ha fermato il cronometro a 45’27”.

Partenza alle 9,30 in via Senese sud (ritrovo alle 8,30), con percorso via Petrarca, via Grossetana, strada provinciale 153, strada di Ciafarello, strada della Valle, tenuta di Nomadelfia, strada della Valle, via Grossetana,via Petrarca: 11 i chilometri complessivi.

Per informazioni 3200808087.