GROSSETO – Quattro punti in due partite, con tre punti raccolti alla prima casalinga davanti ai propri tifosi. Una partenza davvero importante per il Grosseto di Magrini, che domenica prossima andrà a far visita all’Ac Tuttocuoio in attesa di presentare alla città la settimana successiva (domenica 22 settembre alle 17,30), il nuovo centro sportivo di Roselle che sarà la nuova e futura casa del Grifone.

(Foto di Paolo Orlando)

Sul campo i biancorossi continuano a far bene, giocando un buon calcio e facendo divertire i tifosi, anche se ancora di strada da fare ce n’è tanta. Ieri a inizio gara Cretella e Boccardi, due grossetani, sono stati premiati dalla stampa come migliori giocatori dello scorso torneo ricevendo il premio Biancorosso dell’anno, organizzato da Grosseto Sport.

E di motivi per essere felici e positivi ce ne sono, e tanti. A partire da un’identità e un’appartenenza ritrovata. La società è grossetana non solo per quanto riguarda la dirigenza e lo staff, ma anche per la composizione della rosa. Contro il Foligno sono scesi in campo ben 9 giocatori su 15, considerando anche la panchina, e questo è già di per sé un risultato più che importante. Non solo, perché il settore giovanile è in continua crescita e anche ieri, davanti a 1000 persone, ha debuttato Castellazzi, altro giovane calciatore fatto in casa. Una soddisfazione, anzi, un primo traguardo raggiunto per una società che punta ad essere un riferimento importante per tutta la provincia.