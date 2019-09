Doppio oro per la Maremma: Alessandro e Mattia sono campioni italiani

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si sono conclusi i campionati Italiani Fisr di corsa su strada a San Benedetto del Tronto. Per l’Atl Il Sole Mattia Fioretti conquista la medaglia di bronzo nei 5000, ma la soddisfazione più grande arriva nella gara Sprint Team dove Alessandro Carnevali e Mattia Fioretti si laureano campioni italiani vincendo in un finale al cardiopalma.

In questa stagione che proprio non vuol finire corsa e artistico si rincorrono in un turbinio di emozioni mentre la corsa termina la sua stagione per l artistico ancora un ultimo impegno: a Treviso il trofeo delle Regioni.