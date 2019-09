Doppia vittoria per il tennis maremmano: la squadra femminile vince i regionali

GROSSETO – “Siamo molto contenti delle vittorie delle nostre squadre, per noi è stato un weekend decisamente positivo”. Commenta così Roberto Franceschini, presidente del T.C. Manetti, al termine della due giorni che ha visto impegnate la formazione femminile nella Coppa delle Torri e l’esordio del team nel campionato a squadre misto.

Il weekend inizia con la vittoria della squadra maremmana negli ottavi della fase regionale della Coppa delle Torri dove il team capitanato da Michela Palma supera il C.T. Arezzo. A portare i punti decisivi per il passaggio del turno sono Laura Lozzi e Sandra Vellutini che nei due singolari superano rispettivamente Benedetta Bolgi e Laura Masini. Successo per la formazione grossetana anche nel doppio dove la coppia formata da Beatrice Cordovani e Sandra Vellutini ha la meglio su quella aretina composta da Antonella Franci e Marta Salvi. Sabato prossimo il team grossetano sarà di nuovo in campo per i quarti di finale contro la vincente tra il T.C. Marina di Massa e il T.C. Marina di Campo.

Vittoria all’esordio anche nel campionato a squadre misto dove il T.C. Manetti ha battuto il C.T. Grosseto per 3 a 2 nel derby cittadino. Dopo le vittorie nei singolari di Riccardo Chechi e Sara Pennisi su Alberto Solari e Lucia Rubegni è stato decisivo il punto nel doppio misto dove la coppia formata da Barbara Zigoli e Roberto Franceschini ha superato quella composta da Sarah Caporali e Massimo Fedolfi. La squadra del C.T. Grosseto ha avuto la meglio invece nel terzo singolare dove Luca Marcone ha battuto Giovanni Pietrangeli e nel doppio maschile in cui la coppia formata da Marco Vinci e Massimo Fedolfi ha sconfitto quella composta da Roberto Franceschini e Federico Bianchi. Nel prossimo turno, la formazione del T.C. Manetti ospiterà quella del T.C. Follonica.

Dopo l’impegno nella competizione a squadre, Roberto Franceschini ha conquistato la vittoria anche nella finale del torneo “Maremma Cup” che si è svolto sui campi del C.T. Grosseto. Il presidente del T.C. Manetti ha battuto Matteo Del Balio del T.C. Seven con il punteggio di 6/2 6/4.