Cassonetti intelligenti: continua la consegna delle card. Ecco dove e quando ritirarle

FOLLONICA – Sono quasi 1650 le 6Card ritirate dai cittadini dei quartieri Zona Nuova, Pratoranieri e Centro a Follonica nella prima settimana di consegna, con una media di circa 270 tessere consegnate al giorno.

Le 6Card, le tessere che permetteranno di utilizzare i cassonetti intelligenti per la raccolta differenziata dei rifiuti, potranno essere ritirate da tutte le utenze, domestiche e non domestiche, intestatarie Tari, anche non residenti, dei quartieri Zona Nuova, Pratoranieri e Centro (escluse le utenze già servite dal sistema porta a porta che resterà attivo) che hanno ricevuto (o che riceveranno in questi giorni) la lettera informativa inviata dall’amministrazione comunale.

Le utenze potranno ritirare la 6Card (due tessere per utenza) da oggi, lunedì 9, a sabato 14 settembre (compresi) alla Sala della Chiesa di Nostra Signora di Lourdes dalle 8 alle 11 e dalle 17 alle 20; e da lunedì 16 settembre a sabato 21 settembre (compresi), alla Palazzina Lavori Pubblici del Comune in via Roma, sempre con orario dalle 8 alle 11 e dalle 17 alle 20.

Per ritirare la 6Card è necessario presentarsi con un documento di riconoscimento (o codice fiscale) ed eventuale delega in carta semplice.

Se un’utenza non riuscisse a ritirare la tessera nei giorni sopraindicati, potrà recarsi, a partire da lunedì 23 settembre, al punto di consegna di via Leopardi, presso i cantieri comunali, aperto il lunedì dalle 9 alle 13, il mercoledì dalle 13 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13.

Per maggiori informazioni: numero verde Sei Toscana 800127484.