Bambine sotto rete con l’open day della Pallavolo Grosseto

GROSSETO – Ottima riuscita per il primo dei 4 open day volley della Pallavolo Grosseto. Al palasport di piazza Azzurri d’Italia nuove bambine si sono avvicinate alla disciplina e iscrivendosi poi ai corsi che inizieranno dall’1 ottobre.

I tecnici per 2 ore hanno fatto provare tutte le intervenute e a loro è stata data in omaggio la sacca griffata Pallavolo Grosseto Junior. Sabato 14 settembre nuovo appuntamento in piazza Dante insieme ad Avis comunale Grosseto, alle 17.