AtWork cerca-trova lavoro: pubblicitari, agronomi, oss, elettricisti, falegnami, badanti…

GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net At Work, il Cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo redazione@ilgiunco.net. L’invito è rivolto soprattutto a quelle aziende che, nonostante il momento difficile, cercano una figura professionale, un apprendista, ma anche quei privati che magari hanno bisogno di una baby-sitter, di una collaboratrice domestica o di un operaio stagionale per lavori anche a tempo determinato. Insomma, vogliamo, come sempre, offrire un servizio ai maremmani.

• Sono 94 i posti di lavoro offerti dai centri per l’impiego di Grosseto, Follonica, Manciano, Orbetello e Arcidosso: analista programmatore (1), ingegnere edile (1), architetto (1), consulente commerciale (2), docente di informatica (1), tecnico di programmazione macchine a controllo numerico (1), geometra (1), chef (1), addetto alla contabilità di bilancio (1), agente di assicurazione (1), account pubblicitario (1), agente di commercio (1), addetto a funzioni di segreteria (1), addetto all’accoglienza (2), receptionist (2), addetto all’ufficio acquisti (1), addetto alla contabilità (3), addetto alla vendita (1), commesso di banco (1), venditore a domicilio (1), operatore di telemarketing (1), aiuto cuoco di ristorante (5), cuoco di ristorante (2), cuoco pasticcere (1), cuoco capo partita (1), banconiere di tavola calda (1), maitre d’hotel (1), aiuto cameriere di ristorante (3), cameriere di ristorante (1), cameriere di sala (2), barista (1), barman (2), parrucchiere per signora (1), estetista (1), addetto all’assisteza alla persona (1), badante (10), muratore in mattoni (3), carpentiere edile (1), operaio addetto ai servizi di igiene e pulizia (2), carrozziere (1), meccanico riparatore (3), riparatore e manutentore di macchinari e impianti industriali (1), addetto al rimessaggio e alla manutenzione dei natanti (1), riparatore di elettrodomestici (1), elettricista manutentore di impianti (2),vendemmiatore (1), operaio agricolo qualificato raccolti misti (2), altro allevatore e operaio specializzato della zootecnica (1), fornaio panificatore (1), falegname (1), confezionatore di pelletteria (1), tinteggiatore di valigeria (1), pellettiere (valigeria ed affini) (1), addetto a macchinari per la produzione in serie di articoli in pelle (1), selezionatore di uva per vino (1), autista di autobus (2), autotrasportatore merce (1), conducente di trattore (1), lavapiatti (3), operatore ecologico (1), personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde (1), operaio idraulico forestale (1). Info e approfondimenti a questo LINK

• Azienda settore opere civili e navali, in forte crescita e sviluppo, seleziona un ingegnere meccanico/edile per l’ampiamento del proprio staff tecnico. Inviare curriculum a andreaamerighimds@gmail.comcitando RIF. T1

professionista incaricato della selezione. Garanzia di massima riservatezza a tutti i soggetti coinvolti. Assicurata la risposta a tutti i possessori dei requisiti richiesti. I dipendenti dell’azienda sono stati informati della presente ricerca.

• Azienda settore edilizia seleziona 10 operai per i propri cantieri. L’offerta è destinata a persone dinamiche e con voglia di lavorare. Offerta retribuzione adeguata, formazione e premi risultato. Inviare curriculum a andreaamerighimds@gmail.com citando RIF. T2 professionista incaricato della selezione, garanzia di massima

riservatezza a tutti i soggetti coinvolti. Assicurata risposta a tutti i possessori dei requisiti richiesti. I dipendenti dell’azienda sono stati informati della presente ricerca.

• Studio Medico in Grosseto cerca ragazza neodiplomata, massimo 21 anni, per contratto stagista segretaria senza esperienza. Inviare il proprio curriculum a studio.medico.gr@gmail.com.

• Il ristorante La Vecchia Oliviera a Campagnatico sta allargando il suo staff e ricerca un pizzaiolo con esperienza. Serietà e puntualità mensile garantita. I gestori prendono in considerazione solo candidature provenienti dalla provincia di Grosseto. Per informazioni 0564 996462 o inviare il proprio curriculum a: info@lavecchiaoliviera.it.

• Ecco di seguito le offerte per la Maremma dell’Ente bilaterale per chi lavoro con il turismo. Per info: Ebtt Ente bilaterale turismo via Monte Cengio, 13/15 – 58100 Grosseto telefono 0564.416375 fax 0564.416375 mail grosseto@ebt.toscana.it oppure mercatolavoro@ebt.toscana.it, referente Francesca Tommasini. Orario di apertura lunedì martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Struttura alberghiera a Capalbio ricerca urgentemente, fino al 13 ottobre, un cameriere di sala con esperienza (cod 11267) e un barman con esperienza di cocktail (cod 11268). Si offre alloggio.

Pubblico esercizio nella zona di Alberese (Grosseto) ricerca un lavapiatti con patente b automunito con esperienza nel settore (cod 11266).

Struttura alberghiera a Grosseto ricerca due cameriere ai piani con esperienza nel settore (cod 11269).

Struttura alberghiera nella zona di Roccastrada ricerca per settembre un cameriere/a con esperienza almeno minima, orario serale, patente b automunito.

Campeggio nella zona delle Rocchette (Castiglione della Pescaia) ricerca, fino al 19 ottobre, un cameriere di sala almeno minima esperienza (cod 11278) e un barista con minima esperienza di cocktail (cod 11277). Si offre alloggio.

Pubblico esercizio a Orbetello ricerca per assunzione a tempo indeterminato un cuoco con esperienza (cod 11272), un aiuto cuoco (cod 11273) un pizzaiolo esperienza forno a elettrico (cod11274) e un cameriere di sala con esperienza (cod 11276), patente b e orario spezzato, no alloggio, e un lavapiatti solo serale (cod 11275).

Ristorante a Follonica ricerca un cuoco con esperienza pluriennale nel settore. Tempo indeterminato. No alloggio. Orario spezzato cucina di pesce (cod 11280).

Ristorante a Principina a Mare (Grosseto) ricerca un aiuto cuoco/a con esperienza almeno minima nel settore fino al 15 settembre. Orario spezzato, poi fino al 15 ottobre solo la sera. Patente b automunito.

Pizzeria a Grosseto ricerca per 3-4 sere a settimana un cameriere di sala max 29 anni minima esperienza e un aiuto cuoco/a con esperienza (cod 11284/11285).

Struttura alberghiera nelle vicinanze di Principina a Mare (Grosseto) ricerca fino al 30 settembre una cameriera ai piani con esperienza. Orario: di giorno. Patente b automunita (cod 11288).

Struttura alberghiera a Buriano (Castiglione della Pescaia) ricerca una cameriera ai piani fino a metà settembre. Orario 9.00-13.00. Patente b automunita (cod 11291).

Albergo a Grosseto ricerca cameriere di sala per i mesi di settembre/ottobre a chiamata con esperienza (cod 11295).

Campeggio alle Rocchette (Castiglione della Pescaia) ricerca o un pizzaiolo o un aiuto pizzaiolo con esperienza nel settore fino a metà ottobre con alloggio (cod 11296).

Stabilimento balneare alle Rocchette (Castiglione della Pescaia) ricerca una tuttofare di cucina/lavapiatti per settembre con orario 10.00-16.00 (cod 11298).

Albergo a Follonica ricerca, fino al 19 ottobre, camerieri di sala e aiuto cuochi con esperienza nel settore con vitto e alloggio con possibilità di inserimento per la stagione 2020 (cod11301 e 11302).

• Di seguito invece le offerte di lavoro di Manpower. Per candidarsi inviare il proprio CV all’indirizzo: grosseto.ferrucci@manpower.it e/o inserire i dati sul sito www.manpower.it.

OPERAIO/A GENERICO/A per azienda settore pubblico per attività connesse alla manutenzione generale di ambienti esterni, e spazi ricreativi, attività di ordinaria attività industriale. La risorsa ideale ha maturato precedente esperienza nell’ambito della manutenzione generale di impianti industriali e macchinari di condizionamento. Conosce l’utilizzo di macchinari specifici nell’ambito della decespugliazione, di macchinari inerenti alle pulizie e nello smaltimento di prodotti in generale. La ricerca ha carattere di urgenza. Luogo di lavoro Castel del Piano.

ELETTRICISTA – Per importante azienda cliente Manpower ricerca giovani elettricisti/impantisti per cantieri in zona Grosseto e provincia. Le risorse ideali dovrebbero preferibilmente avere le seguenti caratteristiche: diploma di scuola superiore di perito elettrotecnico, esperienza maturata, seppur minima, nell’ambito della mansione richiesta, ottima conoscenza e utilizzo di PC e Tablet. Si richiedono inoltre caratteristiche di disponibilità, flessibilità e polivalenza professionale.

FISIOTERAPISTI – L’Azienda sanitaria area vasta Sud Est ha incaricato Manpower di ricercare un fiosioterapista. Sede Manciano. Il candidato dovrà operare in ambito ambulatoriale e/o ospedaliero. Dovrà operare su pazienti affetti da disturbi muscoloscheletrici e neuro sensomotori. lI/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:laurea in Fisioterapia da produrre in sede di colloquio di selezione; iscrizione all’albo dei professionisti da produrre in sede di colloquio di selezione; esperienza pregressa o stage in strutture sanitarie pubbliche o private accreditate al SSN; assicurazione RC; disponibilità a lavorare su turni diurni full time; automunito/a; requisito preferenziale corso base sicurezza D.Lgs 81/08. Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato part time 18 h. Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line. Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso Azienda sanitaria area vasta Sud Est. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva.

COMMIS DI SALA – Per struttura alberghiera di prestigio si seleziona commis di sala.

La risorsa si occuperà del servizio ai tavoli, seguirà il cliente nella scelta delle portate e dei vini, e curerà gli aspetti più operativi del servizio di sala.

Il candidato o la candidata ideale ha maturato almeno 2 anni di esperienza nella mansione in alberghi 5 stelle oppure in ristoranti ad elevati standard di servizio, conosce la cucina tradizionale toscana ma con un occhio anche a menù internazionali, possiede una buona conoscenza della lingua Inglese. Completano il profilo: l’attenzione del dettaglio, rispetto e creazione di soluzioni ad alto standard qualitativo, affidabilità e predisposizione al contatto con il pubblico. Sede di lavoro: Castel del Piano.

INFERMIERE/A – L’Azienda sanitaria area vasta Sud Est ha incaricato Manpower di ricercare 4 infermieri, uno per la sede di Castel del Piano e 3 per la sede di Pitigliano. Il/la candidato/a dovrà operare presso Ospedali, RSA a gestione diretta e Distretti Sanitari dell’ASL per attività ospedaliera, ambulatoriale o domiciliare con disponibilità in tutte le sedi del territorio provinciale. E’ previsto un breve affiancamento iniziale finalizzato al lavoro in equipe professionale e multidisciplinare finalizzato al benessere del malato.Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: laurea in infermieristica, da produrre in sede di colloquio di selezione; iscrizione all’albo professionale OPI, in corso di validità, da produrre in sede di colloquio di selezione; assicurazione RC; buoni doti di comunicazione; capacità di gestione dello stress; orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie; disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo); automunito/a. Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato. Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line. Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso il Cliente Azienda sanitaria area vasta Sud Est. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva.

TERAPISTA DELLA NEUROPSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA – L’Azienda sanitaria area vasta Sud Est ha incaricato Manpower di ricercare un/una terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva.La risorsa assisterà i pazienti in contesto ambulatoriale e/o domiciliare, ottemperando anche attività quali la verifica dell’adozione di protesi o ausili atti a rispondere alle necessità neuropsicologiche e alla prevenzione del rischio psicopatologico. Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: diploma di Laurea in terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva da produrre in sede di colloquio di selezione; iscrizione all’albo professionale, da produrre in sede di colloquio di selezione; preferibilmente esperienza pregressa nel ruolo; buone doti di comunicazione; capacità di gestione dello stress; orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie; disponibilità a lavorare full time su 5 gg lavorativi; automunito/a; preferibilmente domicilio nei pressi della struttura sanitaria. La sede: Grosseto.

ADDETTO ALLA VENDITA – Sostituzione Maternità Centro Commerciale Maremà – Il candidato, rispondendo allo Store Manager, si occuperà, all’interno del proprio reparto, di allestire le aree espositive seguendo gli standard aziendali, di gestire la merce in magazzino, del riassortimento degli scaffali e delle attività di vendita al cliente. Sarà suo compito in particolare: fornire al cliente tutte le indicazioni necessarie sulla qualità della merce, sulla funzionalità sulle caratteristiche principali, aiutandolo a verificare la rispondenza con le proprie esigenze mantenere in ordine la merce esposta e quella utilizzata per essere mostrata ai clienti controllare che gli scaffali e gli spazi espositivi in genere abbiano le scorte sufficienti curare il visual degli spazi espositivi collaborare all’esecuzione dell’inventario delle merci di sua competenza collaborare con lo Store Manager e tutto lo staff per l’organizzazione degli spazi di vendita e di quelli espositivi, per le valutazioni sull’andamento delle vendite e sulla rispondenza alle esigenze e ai gusti dei clienti, proponendo anche cambiamenti, sulla base dei risultati di vendita direttamente valutati.

Il profilo: il candidato ideale è preferibilmente in possesso di diploma o laurea. Ha maturato un esperienza anche minima nella vendita, preferibilmente nel settore GDO (no food). Dimostra motivazione, dinamicità, proattività, predisposizione a lavoro in team. È intraprendente e ha buone capacità relazionali. È richiesta flessibilità oraria su turni, e disponibilità a lavorare nel week end e nei festivi. Sede: Centro Comerciale Maremà, Grosseto. Contratto: si offre un iniziale contratto a tempo determinato per sostituzione maternità. Inquadramento previsto: da valutare in riferimento all’esperienza del candidato, indicativamente 5 Liv. Commercio.

OPERATORE SOCIO SANITARIO – L’Azienda sanitaria area vasta Sud Est ha incaricato Manpower di ricercare un operatore socio sanitario per la sede di Castel del Piano. I candidati dovranno operare presso presidi Ospedalieri e presidi territoriali a gestione diretta dell’Azienda Ospedaliera e saranno impegnati su più reparti in base elle esigenze interne. E’ previsto un breve affiancamento iniziale finalizzato al lavoro in equipe professionale e multidisciplinare indirizzato al benessere del paziente. lI/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: qualifica di Operatore Socio Sanitario- OSS, e riconosciuto dalla Regione Toscana, da produrre in sede di colloquio di selezione; esperienza pregressa o stage presso strutture ospedaliere, RSA, assistenza domiciliare, distretti sanitari dell’Asl; disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo); automunito/a. Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato. Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line. Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso il Cliente Azienda sanitaria area vasta Sud Est. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva.

• Di seguito invece le offerte di lavoro di Ali. Per candidarsi inviare il proprio CV all’indirizzo: mbianchi@alispa.it o al fax 0564.427634. Oppure è possibile candidarsi direttamente online sul sito careers.alispa.it.

IDRAULICO INDUSTRIALE – ALI Filiale di Grosseto ricerca Idraulici con esperienza nella realizzazione o nella manutenzione di impianti idraulici a livello industriale. Luogo di lavoro Grosseto, orario full time. Contratto a tempo determinato finalizzato ad una assunzione a tempo indeterminato. Si offre alloggio in zona.

ELETTRICISTA INDUSTRIALE – ALI Filiale di Grosseto ricerca Elettricisti con esperienza nella realizzazione o nella manutenzione di impianti elettrici a livello industriale. Luogo di lavoro Grosseto, orario full time. Contratto a tempo determinato finalizzato ad una assunzione a tempo indeterminato. Si offre alloggio in zona.

PERITO AGRARIO/AGRONOMO – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente operante in ambito agricolo un Perito Agrario o Agronomo. La figura ricoprirà il ruolo di Commerciale, addetto alla ricerca di nuovi clienti ed alla fidelizzazione dei clienti in portafoglio, per la vendita di prodotti per l’agricoltura presso aziende agricole clienti. Dovendo svolgere il ruolo di consulente commerciale si richiede consolidata esperienza e conoscenze come agronomo. Si offre assunzione da dipendente a tempo determinato di prova finalizzato ad un’assunzione a tempo indeterminato, orario full time, luogo di lavoro Grosseto. Inquadramento commisurato al candidato prescelto.

PERITO ELETTRICO/MECCANICO – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente operante in ambito veicoli industriali un perito elettrico o meccanico. Il candidato ricercato ha maturato esperienza lavorativa in elettromeccanica od in oleodinamica, oppure ha una formazione scolastica in ambito elettrico o meccanico. La figura sarà adibita alla riparazione ed installazione di veicoli industriali. Si richiede propensione al lavoro manuale ed in particolare in officina meccanica, disponibilità ad effettuare un periodo di prova a tempo determinato finalizzato ad un’assunzione a tempo indeterminato. Orario full time, luogo di lavoro Grosseto.

ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE oppure OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE per l’assistenza domiciliare nella zona delle Colline Metallifere Grosseto.

Contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. CCNL di Categoria.

ELETTRAUTO, ELETTRONICO, MECCATRONICO con esperienza nel ruolo per lavori di riparazione/installazione accessori elettrici/meccanici, trasformazione allestimenti settore automotive, oleodinamica, manutenzione delle gru sugli autocarri. È richiesta la conoscenza lettura disegni elettrici. In alternativa si valuta persona giovane di età con titolo di studio tecnico con una marcata propensione a questo tipo di lavoro con una ottima manualità. Contratto di lavoro tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Luogo di lavoro Grosseto.

OPERAIO OLEODINAMICO addetto al montaggio, revisione e collaudo di impianti oleodinamici e elettromeccanici, alla costruzione, alla installazione, riparazione di gru, cassoni ribaltabili fissi e centine, di ponti sviluppabili, di trasferimenti di carrozzerie. Si valuta sia lavoratore con esperienza nel ruolo che diplomato presso scuola tecnica professionale senza esperienza ma con spiccata attitudine a questo lavoro. Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al venerdì. Luogo di lavoro Grosseto. Contratto di lavoro finalizzato ad una assunzione a tempo indeterminato.

ELETTRICISTI IMPIANTISTI – ALI Filiale di Grosseto cerca elettricisti/impiantisti, residenti in zone limitrofe. I candidati dovrebbero preferibilmente avere le seguenti caratteristiche: diploma di scuola superiore di perito elettrotecnico; ottima conoscenza utilizzo PC e Tablet; seppur breve, è gradita un minimo di esperienza maturata nell’ambito della mansione professionale richiesta; la posizione da ricoprire richiede spiccate caratteristiche di disponibilità, flessibilità e polivalenza professionale; sarà privilegiata, nella selezione, la potenzialità rispetto alla, pur gradita, esperienza. Periodo iniziale 2 mesi, con eventuale proroga, decisamente più lunga, in funzione delle caratteristiche dimostrate dal candidato. Inquadramento commisurato al candidato prescelto. I colloqui potrebbero avere inizio a partire dal 26/08/19. Sede di lavoro: Grosseto.

OPERAIO IN PRODUZIONE E ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO – Per importante azienda di produzione si ricerca personale da inserire nel reparto produttivo o nel reparto confezionamento. Richiesta disponibilità immediata. Sede di lavoro Castel del Piano.

AIUTO CUOCO – Anche con minima esperienza nel ruolo. I compiti principali dell’aiuto cuoco sono: eseguire quanto richiesto per cucinare secondo le direttive dello chef, preparare gli ingredienti e pulire le verdure e la frutta, preparare piatti semplici, utilizzare strumenti e macchinari da cucina (pentole, padelle, taglieri, affettatrici…), pulire gli utensili, mantenere ordinati gli spazi di lavoro. L’aiuto cuoco a volte si occupa anche di rifornire la dispensa e le celle frigorifere secondo le indicazioni del cuoco, portare gli ingredienti in cucina, confezionare e conservare gli alimenti rispettando le norme igieniche e di sicurezza alimentare, del lavaggio dei piatti, degli utensili delle stoviglie e di svolgere la mansione di garzone di cucina. Orario di lavoro 30 ore settimanali che posso essere fatte o durante il pranzo o durante la cena. Possibilità di lavorare il fine settimana con un giorno a settimana libero. Inquadramento come previsto dal CCNL di categoria. Contratto a tempo determinato fino a settembre 2019. Luogo di lavoro Grosseto. Richiesta disponibilità immediata.

LAUREATO IN STATISTICA. La risorsa sarà impegnata nell’ufficio acquisiti dell’azienda (gestire il processo di approvvigionamento dei beni e dei servizi necessari al raggiungimento degli obiettivi aziendali; definire le caratteristiche dei prodotti da acquistare e negoziare il budget di approvvigionamento; ricercare e selezionare nuovi fornitori e gestire il portafoglio degli storici; condurre le trattative di acquisto; pianificare gli acquisti dal punto di vista operativo; monitorare la relazione con i fornitori. Si valuta anche una persona senza esperienza nel ruolo neolaureata in statistica. Luogo di lavoro vicinanze di Grosseto.

RESPONSABILE ACQUISTI – La risorsa avrà il compito di gestire il processo di approvvigionamento dei beni e dei servizi necessari al raggiungimento degli obiettivi aziendali. In particolare avrà il compito di: definire le caratteristiche dei prodotti da acquistare e negoziare il budget di approvvigionamento; ricercare e selezionare nuovi fornitori e gestire il portafoglio degli storici; condurre le trattative di acquisto; pianificare gli acquisti dal punto di vista operativo; monitorare la relazione con i fornitori. Si richiede: esperienza nel ruolo; buona conoscenza delle tecniche di negoziazione; conoscenza di pianificazione della produzione industriale e delle regole di approvigionamento; competenze di logistica, trasporti e gestione container; capacità di intrattenere relazioni positive con fornitori nazionali ed esteri. Saranno considerati elementi graditi e qualificanti la Laurea in statistica. L’azienda offre un’assunzione a tempo indeterminato ed un inquadramento commisurato all’effettiva esperienza. Luogo di lavoro 20 km da Grosseto.