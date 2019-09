Al via il corso per educatore cinofilo: ecco come iscriversi

BAGNO DI GAVORRANO – Centocinquanta ore di teoria e pratica per diventare un educatore cinofilo Aics, ente nazionale di promozione sportiva riconosciuto dal Coni e radicato su tutto il territorio nazionale con 9.000 sodalizi a cui aderiscono circa 1 milione e 200 mila soci motivati dal senso dell’identità e dell’appartenenza.

Organizzato dal Comitato provinciale Aics di Grosseto – settore Cinofilia, partirà il 26 ottobre il sesto corso per educatori cinofili che si terrà a Bagno di Gavorrano, nella sede del centro cinofilo Newfoundly Aics. Compito del settore Cinofilia è infatti quello di fornire un aiuto concreto a tutti coloro che intendono svolgere al meglio e nel rispetto delle leggi la propria attività “cinofila” e contribuire a costruire una “rete” di educatori cinofili, istruttori e tecnici “di qualità”.

Il programma formativo si svilupperà in formula weekend flessibile e, al termine delle lezioni, a esami superati, si otterrà il diploma nazionale Aics con il relativo tesserino tecnico.

Come negli scorsi anni, il corso strutturato in una parte teorica ed una pratica, sarà tenuto da uno staff di docenti professionisti con competenze cinofile in ambito di protezione civile, utilità e difesa, pet therapy, alimentazione e veterinaria.

ATTIVITA’ TEORICA: tutti gli allievi che parteciperanno al corso, riceveranno dispense e materiale didattico per le lezioni teoriche che si svolgeranno in aula.

ATTIVITA’ PRATICA: oltre alle normali lezioni di teoria, gli allievi effettueranno anche lezioni pratiche sia con i propri cani che con i cani dei proprietari frequentanti il centro cinofilo.

A tutti gli allievi sarà consegnato il materiale didattico. Sarà inoltre disponibile un’area FAD (formazione a distanza) online, per approfondire i temi trattati in aula e verificare le competenze acquisite tramite specifici test.

Durante il corso, per arricchire il bagaglio culturale degli allievi, saranno tenuti specifici stage di diverse discipline cinofile ed argomenti tecnici.

Per informazioni: a.semplici@gmail.com oppure 347 3531248