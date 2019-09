A Grosseto arriva il torneo Gazzetta Football League

GROSSETO – Anche il capoluogo maremmano tra le tappe del Gazzetta Football League, il più grande torneo amatoriale di calcio a 7 e calcio a 5, organizzato da La Gazzetta dello sport in collaborazione con la Lega nazionale calcio amatoriale. Ad organizzare la tappa nel capoluogo maremmano, prima parte di un torneo che vedrà successivamente la fase interregionale e poi nazionale, è stata l’Unione sportiva Grosseto 1912 che ospiterà le partite del torneo nel nuovo centro sportivo di Roselle, che sarà inaugurato domenica 22 settembre alle 17,30.

“Siamo felici e orgogliosi di aver portato a Grosseto un torneo così prestigioso – spiegano Mario e Simone Ceri, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’Unione sportiva Grosseto 1912 – che riunirà ancora una volta tantissimi atleti e appassionati di questo sport. Il nostro progetto è quello di far crescere questa società partendo proprio dai giovani e dal movimento che stiamo cercando di creare intorno al Grosseto calcio in tutta la provincia. La realizzazione del centro sportivo, fiore all’occhiello della società ma anche punto di partenza per il nostro futuro, ci dà la possibilità di far capire cosa significa davvero giocare a calcio amando la propria città, la propria squadra e i propri colori. Proprio per questo invitiamo gli atleti del territorio a iscriversi numerosi al torneo, per rendere la tappa grossetana tra le più vissute e partecipate a livello nazionale”.

Il campionato comincerà a ottobre con le fasi locali e le migliori formazioni passeranno alle fasi interregionali per poi giocarsi la fase finale nazionale in uno stadio di serie A. Lo scorso anno si sono iscritte ben 1200 squadre, coinvolgendo 15mila partecipanti e 75 città, mentre la fase finale si è giocata nello stadio Olimpico di Roma, dove Prato, Piacenza e Milano hanno trionfato rispettivamente nel calcio a 5 maschile, calcio a 5 femminile e calcio a 7 maschile.

Sarà un’occasione importante per i tanti bomber di provincia, per i giovani talenti, per gli appassionati o per gli ex professionisti che hanno voglia di divertirsi con gli amici lasciando aperta la porta del sogno sportivo. Si possono iscrivere calciatori che militano fino all’Eccellenza (compresa), e la competizione sarà seguita dalla Gazzetta dello Sport che dedica al torneo il sito www.gazzettafootballleague.it, dove sarà possibile trovare anche tutte le informazioni per iscriversi, oltre a classifiche, risultati, gol e resoconti di tutte le tappe del torneo, dalle fasi locali alla finale nazionale. Per info e iscrizioni è possibile scrivere a: gazzettafl@usgrosseto1912.com oppure a grossetogfl@gmail.com.