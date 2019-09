Sillaballo e Grammaticanto: la grammatica si impara con la musica

ORBETELLO – Sillaballo e Grammaticanto. È il nome del corso di formazione organizzato a Orbetello nei giorni scorsi e rivolto agli insegnanti. «25 docenti della provincia e non solo si sono messe in gioco sperimentando il metodo della maestra di Torino Maria Cristina Meloni, che permette ai bambini di ritrovare nuovi luoghi mentali per i vari stili di apprendimento attraverso la musica arrangiata da un musicista dello Zecchino D’oro Andrea Vaschetti, autore del testo Katalicammello» affermano le maestre Claudia Galandrini e Adriana Alocci docenti della scuola primaria della provincia di Grosseto.