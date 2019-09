Le pagelle dei biancorossi contro il Foligno

BAROSI 7: A tempo scaduto chiude a chiave la porta e consegna al Grifone tre punti importantissimi, dopo una partita giocata con grande determinazione.

SERSANTI 6: Buono l’esordio allo Zecchini: gioca senza sbavature davanti ai suoi tifosi. (Dal 24’ st FROSININI 6: Entra e comincia a dare fastidio al Foligno con ripartenze interessanti e buoni spunti).

GORELLI 6.5: Prezioso in difesa, pericoloso quando si porta in attacco dove colpisce anche un palo. Solita conferma per il Grifone.

CIOLLI 6.5: Partita attenta e grintosa da parte del capitano, che con Gorelli lascia poco spazio agli attaccanti del Foligno.

MILANI 6.5: Chiude la sua corsia con grande attenzione, dando sicurezza al reparto. Bene in fase di ripartenza.

CRETELLA 7: Sempre più determinante per la squadra. Quando si accende lui, il Grifone diventa una sala giochi pronta a ipnotizzare gli avversari. Esce dal campo stremato dopo aver dato tutto.

VILIGIARDI 6.5: Corridore instancabile è sempre pronto a mettere una pezza in mezzo al campo quando serve. Non si risparmia e copre in maniera impeccabile le avanzate di Cretella. (Dal 42’ st SABATINI 6: Si rivede in campo, dopo l’infortunio, nei minuti finali e i tifosi salutano il suo rientro).

DA POZZO 6: Prova a impegnare il portiere ospite con missili su palla inattiva. (Dal 18’ st FRATINI 6: Solita copertura in mezzo al campo per un secondo tempo in cui c’è da portare a casa il bottino).

BOCCARDI 6: Tanto impegno e tanto movimento per attaccare la linea difensiva avversaria. Sfortunato in occasione del palo. (Dal 24’ st POLIDORI 6: rientra anche lui da un infortunio, ma tiene bene il campo nei venti minuti finali).

GIANI 6.5: Gioca bene soprattutto cercando e trovando Moscati, senza dare punti di riferimento agli avversari. Partita più che generosa. (Dal 38’ st CASTELLAZZI 6: Altro esordio importante al Carlo Zecchini, con il ragazzo che dimostra di ripagare bene la fiducia di mister Magrini).

MOSCATI 7.5: Non poteva immaginare esordio migliore nella sua nuova casa. Lotta come un leone difendendo palloni e innescando ripartenze importanti, sfiorando di poco il raddoppio. Il gol a inizio ripresa è quanto di meglio poteva regalare ai suoi nuovi tifosi.

(Foto di Paolo Orlando)

MAGRINI 7: Riparte come aveva promesso dal secondo tempo di Trestina, migliorando l’approccio alla gara e la tenuta in campo. Lo Zecchini lo ripaga con un grande applauso, a lui e alla sua truppa. Una truppa composta da ben 8 grossetani su 15 scesi in campo: e anche questo è un altro grande risultato.