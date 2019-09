Inaugurato il capanno di avvistamento nel Parco della Maremma

ALBERESE– Sabato scorso all’interno dell’itinerario A7 del Parco della Maremma è stato inaugurato, a seguito della ristrutturazione, il capanno di osservazione di Bocca d’Ombrone destinato all’avvistamento dell’avifauna presente nell’area protetta durante i vari periodi dell’anno.

Il capanno di avvistamento è una struttura totalmente in legno realizzata tra il 1999 e il 2000, ed è un luogo privilegiato per il birdwatching (l’osservazione e lo studio degli uccelli in natura) che, nel Parco della Maremma, coinvolge migliaia di appassionati ogni anno. È raggiungibile attraverso l’itinerario A7, un percorso molto semplice accessibile anche alle persone con disabilità motorie, che attraversa le ampie distese palustri che abbracciano il tratto terminale del fiume Ombrone. A seguito del deterioramento della struttura si è reso necessario un ripristino, possibile anche grazie ad un contributo della Fondazione UNA.

La ristrutturazione è risultata caratterizzata dai seguenti interventi:

Smontaggio del capanno di avvistamento, compreso i pilastri lignei di sostegno del capanno medesimo

Fornitura e posa in opera di pilastri in legno, preventivamente trattato per resistere in ambienti umidi

Montaggio e riposizionamento del capanno, comprensivo della sostituzione degli elementi lignei ammalorati, per rendere nuovamente fruibile la struttura in rapporto alla specifica destinazione d’uso.

“Grazie al contributo della Fondazione UNA ci è stato possibile effettuare i lavori di ripristino del capanno di osservazione alla foce dell’Ombrone, altrimenti difficile da prevedere nei nostri bilanci. – ha dichiarato Lucia Venturi, Presidente del Parco della Maremma – Un intervento fondamentale per poter sviluppare il settore del birdwatching che ha molte potenzialità, visti i numeri dell’avifauna stanziale e migratoria presenti ogni anno nel Parco della Maremma”.

“Come Fondazione UNA siamo sempre attenti alla realizzazione di progetti territoriali che consolidino il rapporto tra uomo e natura e siamo orgogliosi di aver potuto dare il nostro contributo per effettuare i lavori di ripristino del capanno di osservazione di Bocca d’Ombrone – ha dichiarato Maurizio Zipponi, Presidente di Fondazione UNA – permettendo all’attività del birdwatching, che ha un grandissimo potenziale nella cornice del Parco della Maremma, di restare florida e attiva.”

Sul sito web del Parco della Maremma https://www.parco-maremma.it è possibile trovare informazioni sul restauro del capanno di Bocca d’Ombrone.

PARCO DELLA MAREMMA

Il Parco della Maremma è un’area protetta in Toscana, da visitare tutto l’anno a piedi, in bici, in carrozza, in canoa e a cavallo. Al suo interno sono presenti strutture ricettive, di ristorazione e di servizi.

FONDAZIONE UNA

Fondazione UNA è frutto di un serio confronto tra associazioni, istituzioni e persone che condividono obiettivi comuni e collaborano intorno a progetti concreti. Si tratta di un vero cambiamento culturale: il mondo ambientalista, agricolo e venatorio, insieme a quello scientifico e accademico, pur senza rinunciare alle proprie specifiche identità, con Fondazione UNA mettono in sinergia idee e progetti in cui i valori tradizionali delle comunità, il presidio del territorio e le attività ecologiche diventino un nuovo modo di agire dell’uomo, finalmente in equilibrio con l’evoluzione della natura.