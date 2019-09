Il circolo di Fratelli d’Italia di Follonica rinnova le cariche. Ecco chi è il coordinatore

FOLLONICA – Nuovo organigramma per il circolo di Fratelli d’Italia di Follonica. Il nuovo coordinatore è Agostino Ottaviani, figura storica della destra follonichese; Ottaviani sarà affiancato dai due vice, l’avvocato Alessandra Mastri Flamini e l’ex portavoce del movimento giovanile del partito della Meloni, Giacomo Mugnaini.

“Questo è un passo molto significativo e importante per tutto il panorama politico cittadino – dice il neo coordinatore Agostino Ottaviani -. Se poi si pensa che gli iscritti al circolo sono oltre 100, e per lo più costituiti da una buona fetta di giovani, la soddisfazione è ancora più ampia. Segno che in questi ultimi anni abbiamo lavorato bene e soprattutto siamo riusciti a far passare la nostra idea per una città migliore. Assieme a me lavoreranno i due vice, Mastri Flamini e Mugnaini, e il direttivo che è composto da Lorena Ceccarelli, Santa Caronia, Loredana Polizzi e Rita Rosolacci”.

“Per il nostro partito – gli fa eco il portavoce provinciale, Fabrizio Rossi, – aver gettato le basi anche a Follonica è un passo molto importante. Siamo un partito in forte crescita sia a livello nazionale, sia a livello locale. I dati sono sotto gli occhi di tutti. Un forte segnale che Fratelli d’Italia è presente in tantissime realtà, e che i valori della destra sociale continuano a essere coltivati e portati avanti da uomini e donne validi”.

“Il circolo di Follonica, in vista di un lungo percorso che dovrà portare i cittadini follonichesi alle prossime elezioni amministrative del 2024 – prosegue il direttivo -, ha poi creato una sorta di ‘commissioni ombra’ sulla falsariga di quelle comunali, con l’intento di elaborare proposte autonome rispetto all’amministrazione Benini, coinvolgendo cittadini, professionisti, commerciati, imprenditori e studenti, che poi sono il vero motore della città”.

Queste le commissioni di lavoro e i responsabili.

Affari generali, istituzionali, lavori pubblici, bilancio: Giacomo Mugnaini, Iacopo Ricceri, Maurizio Baldi, Alessandra Mastri Flamini.

Cultura, sport, eventi, sociale, caccia, mare, pubblica istruzione: Iacopo Ricceri, Santa Caronia, Mario Laino, Lorena Ceccarelli.

Attività produttive, Turismo, polizia municipale, pari opportunità: Loredana Polizzi, Rita Rosolacci, Stefano Tosi, Mario Laino.

Urbanistica, ambiente, politiche energetiche: Giacomo Mugnaini, Piero Rosi.