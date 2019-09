GROSSETO – Comincia con una bella vittoria il cammino casalingo del Grosseto, che davanti a quasi mille tifosi (955 con l’esattezza) batte il Foligno con un gol di Moscati e porta a casa tre punti d’oro. Una squadra che vince e convince, anche se avrebbe potuto aumentare il vantaggio e chiudere prima la partita. Bene Cretella, solito leader e trascinatore, in mezzo bene anche Viligiardi, motorino instancabile, mentre Barosi in porta e Moscati davanti sono già due punti di riferimento.

(Foto di Paolo Orlando)

di 12 Galleria fotografica Grosseto-Foligno 1-0









Magrini si affida al solito 4312 per la prima casalinga, con Barosi tra i pali, Sersanti a destra, Milani a sinistra e Ciolli-Gorelli centrali. Viligiardi davanti alla difesa con Da Pozzo e Cretella poco più avanti, mentre Boccardi torna a giostrare dietro Giani e Moscati. Ripartenza al 5’ con Cretella che crossa per Boccardi, l’attaccante biancorosso stoppa, dribbla e il suo tiro viene ribattuto, così come il successivo di Giani. I ragazzi di mister Magrini rimangono nell’area ospite cercando il vantaggio senza troppa precisione. Il Foligno perde nei primi 15 minuti due giocatori per infortunio, Pinsaglia prima e Arras poi, ma non rinuncia a giocare e al 20’ si rende pericoloso con una punizione che scalda i guanti di Barosi. Al 27’ ci prova Da Pozzo con una sventola su punizione, ma Roani chiude in angolo. Al 40’ si fa vedere ancora il Foligno con un tiro di Giabbecucci che finisce sull’esterno della rete. Due minuti dopo Gorelli accelera e serve Boccardi che dal limite lascia partire un siluro che si schianta contro il palo, graziando gli ospiti.

Al rientro in campo passano solo 3’ e il Grosseto recrimina per un rigore non concesso su Boccardi, ma solo un minuto dopo il Grosseto si fa giustizia da solo con il tiro di Moscati che colpisce il palo interno e poi s’insacca in rete. Grosseto in vantaggio e Zecchini alle stelle. Al 18’ esce un applauditissimo Da Pozzo per far spazio a Fratini, che si piazza davanti alla difesa facendo avanzare Viligiardi. Al 23’ spinge il Foligno con l’incursione di Peluso che entra in area ma trova la reazione pronta di Barosi. Alla mezz’ora è Moscati, servito da Frosinini, a rientrare e provare il tiro ma la traiettoria finisce di poco sopra la traversa accompagnata da uno scroscio di applausi. Applausi che si ripetono pochi minuti dopo quando Grorini su punizione trova la traiettoria giusta che sembra insaccarsi in rete, ma Barosi in tuffo compie un mezzo miracolo salvando il Grosseto. A pochi minuti dalla fine ci prova ancora Cretella, su punizione, senza però impensierire Roani. Il Foligno si gioca l’ultima carta su punizione a tempo scaduto, ma Barosi chiude ancora una volta impeccabilmente la porta regalando il primo successo del torneo ai biancorossi.

Us Grosseto-Foligno 1-0

GROSSETO: Barosi; Sersanti (24’ st Frosinini), Gorelli, Ciolli, Milani; Cretella, Viligiardi (42’ st Sabatini), Da Pozzo (18’ st Fratini); Boccardi (24’ st Polidori); Moscati, Giani (38’ st Castellazzi). A disposizione: Nunziatini, Rosi, Fregoli, Villani. All. Magrini.

FOLIGNO: Roani, Pinsaglia (10’ Colarieti), Giannò (12’ st Kuqi), Gorini, Schiaroli, Bagatini, Giabbecucci (21’ st Settimi), Pettinelli, Arras (15’ Buonaventura, 1’ st Petterini), Peluso, Fondi. A disposizione: Miccio, Materazzi, Pagliarini, Fiki. All. Armillei.

ARBITRO: Matteo Mori di La Spezia (Fuccaro di Genova e De Vito di Napoli).

RETE: 4’ st Moscati.

ANGOLI: 3-4

NOTE: 955 spettatori totali (di cui 529 abbonati e 58 tifosi ospiti). Recupero: 2’- 5’